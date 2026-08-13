«Нефтчи» и «Пахтакор» в Лиге элиты: приедут ли звёзды в Узбекистан?

Этот сезон обещает быть гораздо интереснее обычного для клубного футбола Узбекистана. В западной зоне Лиги чемпионов АФК среди элитных команд честь нашей страны будут защищать не один, а два клуба — «Нефтчи» и «Пахтакор».

Главная интрига ещё впереди: в турнире участвует ряд мощных клубов Саудовской Аравии. Значит, в зависимости от результатов жеребьёвки может появиться возможность увидеть звёзд мирового футбола в Фергане или Ташкенте.

На все вопросы ответит жеребьёвка, которая состоится 18 августа.

Два клуба из Узбекистана — вдвое больше интереса

В западной зоне Лиги чемпионов АФК среди элитных команд примут участие 16 коллективов.

Среди них — два представителя Узбекистана:

«Нефтчи» — во 2-й корзине.

«Пахтакор» — в 4-й корзине.

Уже одно это резко повышает интригу сезона для узбекских болельщиков.

И в Фергане, и в Ташкенте могут пройти большие футбольные вечера с участием сильнейших клубов Азии.

Уже один список саудовских клубов говорит обо всём

В западной зоне турнира примут участие несколько известных команд из Саудовской Аравии:

«Аль-Ахли», «Аль-Наср», «Аль-Хиляль», «Аль-Кадисия» и «Аль-Иттихад».

Поскольку они распределены по разным корзинам, вероятность того, что «Нефтчи» и «Пахтакор» сыграют против одного или нескольких саудовских клубов, очень высока.

Это может превратиться в событие гораздо большего масштаба, чем обычный клубный матч.

Ведь в последние годы чемпионат Саудовской Аравии привлекает известных игроков мирового футбола. Если жеребьёвка определит одного из них в соперники узбекского клуба, некоторые из главных звёзд азиатского футбола могут выйти на поле в Ташкенте или Фергане.

Кого может ждать «Нефтчи»?

Ферганская команда попала во 2-ю корзину.

В 1-й корзине находятся такие команды, как «Аль-Ахли», «Аль-Айн», «Аль-Садд» и «Истиклол». В 3-й корзине — «Аль-Гарафа», «Трактор», «Аль-Хиляль» и «Аль-Васл».

4-я корзина также очень интересна: в ней находятся «Аль-Шамаль», «Аль-Кадисия», «Аль-Иттихад» и «Пахтакор».

Уже это показывает, соперники какого уровня могут ждать «Нефтчи».

Если выяснится, что саудовский гранд приедет в Фергану, матч в городе наверняка станет одним из главных спортивных событий сезона.

Для «Пахтакора» также велика вероятность суперматчей

«Пахтакор» будет участвовать в жеребьёвке из 4-й корзины.

Среди потенциальных соперников ташкентской команды не только саудовские клубы, но и ведущие коллективы ОАЭ, Катара, Ирана, Ирака и других стран.

Особенно если посмотреть на названия в 1–3-й корзинах, домашние матчи «Пахтакора» также обещают болельщикам большую афишу.

Сам приезд сильнейших клубов Азии в Ташкент создаст совершенно иную атмосферу, не сравнимую с национальным чемпионатом.

Каждый клуб проведёт 8 матчей

Ещё одна важная особенность нового формата — каждый участник проведёт 8 туров.

Из них:

Формат Количество Домашние матчи 4 Выездные матчи 4 Всего 8 Жеребьёвка 18 августа 1-й тур 14–15 сентября

Таким образом, болельщики «Нефтчи» получат возможность увидеть в Фергане четыре международных матча, а поклонники «Пахтакора» — четыре больших азиатских вечера в Ташкенте.

Какие именно соперники приедут в Узбекистан, станет известно после жеребьёвки.

Фергана или Ташкент — куда приедут звёзды?

Сейчас именно это является самым интересным вопросом для болельщиков.

Выпадет ли «Аль-Наср»?

«Аль-Хиляль»?

«Аль-Ахли»?

Или кто-то из «Аль-Иттихада» и «Аль-Кадисии»?

Возможно, известные саудовские клубы в течение одного сезона приедут и в Фергану, и в Ташкент.

Пока сценариев много. Но после 18 августа в предположениях уже не будет необходимости.

Большая возможность для клубного футбола Узбекистана

Это участие — не только зрелище для болельщиков.

Регулярные матчи «Нефтчи» и «Пахтакора» против сильнейших клубов Азии могут дать футболистам большой опыт, клубам — международную известность, а чемпионату Узбекистана — дополнительное внимание.

И самое главное: на этот раз узбекские болельщики не будут наблюдать за Лигой элиты Азии со стороны.

Две наши команды будут на поле. В Фергане могут пройти четыре матча, ещё четыре — в Ташкенте, и среди них вполне могут появиться большие футбольные вечера, которые запомнятся на долгие годы.

Теперь остаётся только дождаться 18 августа.

Какие клубы вы хотели бы увидеть в соперниках «Нефтчи» и «Пахтакора»? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.