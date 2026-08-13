Tesla Суперчаргер опустилась в рейтинге из-за роста нагрузки на сеть

В США опубликовали результаты исследования уровня удовлетворённости пользователей сетей быстрой зарядки электромобилей за 2026 год. Анализ, проведённый авторитетным агентством ДжД Повер, наглядно показал тенденции развития инфраструктуры на автомобильном рынке. Согласно данным, сеть Tesla Суперчаргер, ранее безоговорочно занимавшая первое место, утратила позиции и опустилась ниже. Об этом иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, первое место в рейтинге этого года заняла сеть Ионна, созданная в сотрудничестве нескольких автопроизводителей. Она набрала 807 баллов из 1000 и получила наивысшую оценку пользователей. Второе и третье места соответственно заняли зарядные станции Mercedes-Benz и Rivian Адвентурер.

Основные причины снижения позиций Tesla

Популярная сеть Tesla Суперчаргер с результатом 701 балл заняла лишь четвёртое место. Следом расположились операторы зарядной инфраструктуры Red Э, Электрифй Америка, EVgo и ChargePoint. По мнению экспертов, ухудшение показателей Tesla вызвано несколькими серьёзными факторами.

Одной из основных причин называют расширение доступа к станциям Суперчаргер для электромобилей других марок. В результате нагрузка на станции резко возросла, а в часы пик и высокого спроса увеличились очереди. Это разочаровало постоянных клиентов.

С какими трудностями сталкиваются пользователи

Исследование показало, что пользователи сети сталкиваются со следующими проблемами:

Сложности с совместимостью адаптеров Магик Док

Менее удобное приложение по сравнению с приложением для владельцев Tesla

Высокая стоимость зарядки для автомобилей других марок

Ситуация показала, что открытие инфраструктуры для всех участников рынка электромобилей и повышение её доступности несут не только преимущества, но и создают новые проблемы. Чтобы восстановить позиции, Tesla необходимо улучшить качество обслуживания и устранить технические несовместимости.