Tesla Суперчаргер опустилась в рейтинге из-за роста нагрузки на сеть

·3·Авто
Tesla Суперчаргер опустилась в рейтинге из-за роста нагрузки на сеть

В США опубликовали результаты исследования уровня удовлетворённости пользователей сетей быстрой зарядки электромобилей за 2026 год. Анализ, проведённый авторитетным агентством ДжД Повер, наглядно показал тенденции развития инфраструктуры на автомобильном рынке. Согласно данным, сеть Tesla Суперчаргер, ранее безоговорочно занимавшая первое место, утратила позиции и опустилась ниже. Об этом иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, первое место в рейтинге этого года заняла сеть Ионна, созданная в сотрудничестве нескольких автопроизводителей. Она набрала 807 баллов из 1000 и получила наивысшую оценку пользователей. Второе и третье места соответственно заняли зарядные станции Mercedes-Benz и Rivian Адвентурер.

Основные причины снижения позиций Tesla

Популярная сеть Tesla Суперчаргер с результатом 701 балл заняла лишь четвёртое место. Следом расположились операторы зарядной инфраструктуры Red Э, Электрифй Америка, EVgo и ChargePoint. По мнению экспертов, ухудшение показателей Tesla вызвано несколькими серьёзными факторами.

Одной из основных причин называют расширение доступа к станциям Суперчаргер для электромобилей других марок. В результате нагрузка на станции резко возросла, а в часы пик и высокого спроса увеличились очереди. Это разочаровало постоянных клиентов.

С какими трудностями сталкиваются пользователи

Исследование показало, что пользователи сети сталкиваются со следующими проблемами:

  • Сложности с совместимостью адаптеров Магик Док
  • Менее удобное приложение по сравнению с приложением для владельцев Tesla
  • Высокая стоимость зарядки для автомобилей других марок
Ситуация показала, что открытие инфраструктуры для всех участников рынка электромобилей и повышение её доступности несут не только преимущества, но и создают новые проблемы. Чтобы восстановить позиции, Tesla необходимо улучшить качество обслуживания и устранить технические несовместимости.

TeslaSuperchargerJD PowerЭлектромобилиАвтомобильная инфраструктура
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Испытания быстрых зарядных станций в Великобритании завершеныИспытания быстрых зарядных станций в Великобритании завершеныСегодня, 17:21Xiaomi запатентовала необычный механизм для автомобильных логотиповXiaomi запатентовала необычный механизм для автомобильных логотиповСегодня, 15:29Национальный автомобильный музей Великобритании, вероятно, сменит адресНациональный автомобильный музей Великобритании, вероятно, сменит адресСегодня, 15:27Найден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небомНайден Peugeot 205 ГТи, десять лет простоявший под открытым небомСегодня, 15:21Новый Меркедес-АМГ GT Блак Сериес получит «безумную» мощностьНовый Меркедес-АМГ GT Блак Сериес получит «безумную» мощностьСегодня, 13:27Британская компания ВЭВК построит завод электромобилей в КатареБританская компания ВЭВК построит завод электромобилей в КатареСегодня, 12:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном
Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
Искусственная коробка передач от Ferrari поразила автолюбителей
АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной модели Lada Niva Legend
АвтоВАЗ начал серийное производство обновленной модели Lada Niva Legend
Новая эра в российском автопроме: представлен гибрид Lada Azimut мощностью 500 л.с.
Новая эра в российском автопроме: представлен гибрид Lada Azimut мощностью 500 л.с.
Toyota представила новый суперкар ГР GT мощностью 641 л.с.
Toyota представила новый суперкар ГР GT мощностью 641 л.с.