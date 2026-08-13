Испытания быстрых зарядных станций в Великобритании завершены

·2·Авто
Испытания быстрых зарядных станций в Великобритании завершены

Сегодня развитие инфраструктуры для электромобилей становится решающим фактором их популяризации. По данным иксбт.ком, на территории Великобритании насчитывается более 30 тысяч быстрых и сверхбыстрых зарядных устройств для электромобилей, расположенных более чем по 7 тысячам адресов и способных выдавать до 480 кВт. Однако насколько удобно водителям пользоваться этими станциями и как они работают на практике? Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Чтобы ответить на этот вопрос, специалисты протестировали 10 основных зарядных станций страны. В ходе испытаний оценивались удобство поиска сетей, доступность расположения, работа платёжных систем и уровень дополнительных удобств. Результаты показали, что наряду с неожиданными положительными моментами сохраняются и некоторые недостатки.

Испытание станции Струд Парк в городе Банбери

Крупный зарядный хаб на парковке Струд Парк в графстве Оксфордшир оснащён 32 ярко-белыми быстрыми зарядными устройствами. На подъездах к территории установлены специальные указатели, поэтому найти станцию несложно. Кроме того, для водителей здесь есть информационный стенд «Как заряжать», упрощающий процесс.

Тем не менее во время испытания возникли некоторые проблемы. В частности, при зарядке выбранного для теста электромобиля Kia EV9 терминал отказался считывать банковскую карту. Перезапустить систему удалось только после покупки в одном из расположенных поблизости кафе — по совету другого водителя. Специалисту потребовалось всего пять минут, чтобы увеличить заряд автомобиля с 79 до 81%.

Станция у торгового центра Брукфиелд в городе Чешунт

Также была протестирована площадка у торгового центра Брукфиелд в графстве Хартфордшир, состоящая из 16 зарядных устройств. Станция расположена рядом с автомагистралью А10 и неподалёку от кольцевой дороги М25 и открыта для электромобилей всех типов. Для владельцев Tesla стоимость зарядки составляет 26–42 пенса за кВт·ч, а для автомобилей других брендов — около 36–58 пенсов за кВт·ч.

На этой площадке для владельцев Tesla созданы стандартные условия, а свободного пространства достаточно для маневрирования. После оплаты одной картой электромобиль Kia EV9 начал получать около 85 кВт мощности. Во время визита на станции находились всего шесть автомобилей.

Проведённые испытания показали, что, несмотря на дальнейшее расширение сетей быстрой зарядки, такие вопросы, как стабильность платёжных систем и различия в тарифах, по-прежнему требуют решения. Тем не менее взаимопомощь водителей электромобилей и постепенное улучшение инфраструктуры делают поездки всё более удобными.

ЭлектромобильЗарядная СтанцияАвтомобильИнфраструктураТехнологии
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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