Глазговский гранд «Рейнджерс» столкнулся с серьезными трудностями в вопросе возвращения талантливого футболиста Майки Мура в клуб. Будущее молодого игрока, который привлек внимание яркими выступлениями за «Тоттенхэм», пока остается неопределенным, а вероятность его возвращения на «Айброкс» еще на один сезон оценивается как невысокая. Об этом Goal.com сообщает .

По информации Goal.com, бывший защитник Колин Хендри заявил, что «Рейнджерс» превосходит «Тоттенхэм» с точки зрения истории и достижений. Несмотря на это, сообщается, что лондонский клуб планирует отдать юного таланта в аренду другой команде до закрытия летнего трансферного окна.

Опыт Майки Мура в Шотландии и трудности в «Тоттенхэме»

Майки Мур присоединился к глазговскому клубу в прошлом сезоне и начал демонстрировать свой высокий потенциал еще до того, как ему исполнилось 18 лет. Тогда он стал самым молодым футболистом, вышедшим на поле в составе «Тоттенхэма» в Премьер-лиге. Однако нестабильные выступления лондонской команды в последние сезоны осложнили молодому игроку получение регулярной игровой практики в основном составе.

В сезоне-2025/26 в составе «Рейнджерс» Мур провел 47 матчей и забил 7 голов. Этот опыт стал важным шагом в его развитии. После неудачного старта нового сезона, когда шотландский клуб не смог победить в первых трех матчах, «Рейнджерс» нуждается в услугах Майки Мура, чтобы добавить креативности в состав.

Мнение специалиста и перспективы трансфера

Выступая для Goal.com в сотрудничестве с ЛадБет, Колин Хендри заявил, что на фоне текущих результатов команды сложившаяся ситуация с трансфером закономерно вызывает разочарование у болельщиков и тренерского штаба. По его словам, команде под руководством Дерека МакИннеса необходимо усилить состав.

«Майки Мур стал бы отличным усилением. В 19 лет он отправился в другую страну и играл за клуб, который крупнее «Тоттенхэма». В Англии многие могут не согласиться со мной, но если учитывать историю и другие аспекты, «Рейнджерс» — более крупный клуб», — сказал Колин Хендри.

Несмотря на усилия специалиста и его соотечественников, возвращение Майки Мура в гранд «Олд Фирм» — «Рейнджерс» — пока остается практически трудноосуществимой задачей. Ожидается, что «Тоттенхэм» примет окончательное решение о будущем футболиста в ближайшие дни.