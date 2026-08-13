Жереми Доку продлил контракт с Манчестер Сити

·27·Спорт
Жереми Доку продлил контракт с Манчестер Сити

Английский клуб «Манчестер Сити» официально объявил о подписании долгосрочного контракта со своим быстрым крайним нападающим Жереми Доку. Как сообщает Goal.com, 24-летний бельгиец останется в Манчестере до 2031 года. Новое соглашение является одним из ключевых планов клуба в новую эпоху под руководством главного тренера Энцо Марески и гарантирует будущее футболиста на стадионе «Этихад». Об этом Goal.com сообщает .

Жереми Доку, присоединившийся к команде в 2023 году из французского клуба «Стад Ренн», за короткое время стал одним из самых опасных и быстрых фланговых игроков английской Премьер-лиги. Благодаря высокой скорости и техническому мастерству он превратился в важную часть команды, доминирующей на внутренней арене. Доку вошёл в число известных футболистов, продливших контракты с клубом в летнее межсезонье, наряду с Филом Фоденом, Йошко Гвардиолом и Абдукодиром Ҳусановым.

Новый контракт и влияние главного тренера

После продления контракта Жереми Доку тепло высказался о своей карьере в клубе и выразил благодарность. По его словам, «Манчестер Сити» сыграл огромную роль в его развитии как футболиста и как личности, а благодаря работе тренерского штаба он совершенствуется каждый день. Футболист отдельно подчеркнул, что ему очень нравится тактический стиль нового главного тренера Энцо Марески и он с большими надеждами смотрит на предстоящий сезон.

&куот;Пока Энцо здесь, я очень воодушевлён новым сезоном,&куот; — заявил Доку. &куот;Его футбольный стиль выстроен так, как мы любим. Кроме того, болельщики «Манчестер Сити» стали одной из главных причин, по которым я решил подписать новый контракт. Я всегда чувствую их любовь и поддержку и хочу дарить болельщикам успехи, которых они заслуживают.&куот;

Высокая оценка руководства клуба

Спортивный директор клуба Уго Виана также высоко оценил профессиональный рост и природный талант бельгийского футболиста. По словам Уго Вианы, Доку за короткое время не только стал любимцем команды, но и успел превратиться в одного из самых опасных фланговых нападающих европейского футбола.

&куот;Жереми — огромный талант, чей прогресс с момента перехода в нашу команду очевиден для всех,&куот; — сказал Виана. &куот;Благодаря своей великолепной динамике и характеру он обладает всеми качествами, которые мы ищем в крайнем нападающем. Он первоклассный человек, который каждый день стремится становиться лучше, и по праву заслуживает этого нового соглашения.&куот;

Жереми ДокуМанчестер СитиАнглийская Премьер-лигаЭнцо МарескаФутбольные Трансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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