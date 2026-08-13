Волевой камбэк и 4 гола: «Со‘г‘диёна» в гостях обыграла «Сурксон»!

·57·Спорт
Волевой камбэк и 4 гола: «Со‘г‘диёна» в гостях обыграла «Сурксон»!

В Суперлиге Узбекистана продолжаются напряжённые матчи 17-го тура. В ещё одной примечательной игре тура «Сурксон» на своём поле принимал джизакский клуб «Со‘г‘диёна».

В богатом на драму и яркие атаки матче представители Джизака благодаря волевому камбэку одержали победу со счётом 3:1.

Преимущество в первом тайме и перелом во втором

Встреча началась с активных атак хозяев. В результате на 21-й минуте Фарруксджон Кодиров открыл счёт и вывел команду из Термеза вперёд — 1:0.

Однако во втором тайме «Со‘г‘диёна» кардинально изменила темп игры и оказала серьёзное давление на оборону соперника:

  • 50-я минута: Самандарджон Мавлонкулов сравнял счёт и подарил своей команде надежду — 1:1.

  • 59-я минута: Оллоберган Каримов забил второй гол джизакцев и вывел «Со‘г‘диёна» вперёд — 1:2.

  • 90+1-я минута: В компенсированное арбитром время Зенан Займович поразил ворота соперника, установив окончательный счёт матча — 1:3.

Суперлига. 17-й тур

«Сурксон» — «Со‘г‘диёна» — 1:3

Голы: Фарруксджон Кодиров (21) — Самандарджон Мавлонкулов (50), Оллоберган Каримов (59), Зенан Займович (90+1).

  • «Сурксон»: Даврон Мерганов, Достонбек Турсунов, Ксумоюн Шербо‘таев, Тохирджон Ашурбаев, Диёр Рамазонов, Сарвар Абдухамидов, Фарруксджон Кодиров, Торнике Дзебниаури, Бехруз Шукуруллаев, Камронбек Эргашев, Бехро‘з Шайдулов.

  • «Со‘г‘диёна»: Милан Митрович, Зоир Джо‘рабоев (Нодирджон Сойибов, 46), Исломджон Кобилов, Бехруз Дджуматов, Петар Мичин, Джамшид Болтабоев, Джавохир Кахрамонов (Ойбек Нурматов, 37), Филип Ивановичини, Люпчо Дориев, Оллаберган Каримов, Самандарджон Мавлонкулов.

Положение в таблице: джизакцы поднялись выше

Набрав важные 3 очка, джизакский клуб «Со‘г‘диёна» довёл свой актив до 21 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

«Сурксон» с 18 очками занимает 13-ю позицию в таблице Суперлиги.

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СогдианаСурхонДжизакТермез
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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