Волевой камбэк и 4 гола: «Со‘г‘диёна» в гостях обыграла «Сурксон»!
В Суперлиге Узбекистана продолжаются напряжённые матчи 17-го тура. В ещё одной примечательной игре тура «Сурксон» на своём поле принимал джизакский клуб «Со‘г‘диёна».
В богатом на драму и яркие атаки матче представители Джизака благодаря волевому камбэку одержали победу со счётом 3:1.
Преимущество в первом тайме и перелом во втором
Встреча началась с активных атак хозяев. В результате на 21-й минуте Фарруксджон Кодиров открыл счёт и вывел команду из Термеза вперёд — 1:0.
Однако во втором тайме «Со‘г‘диёна» кардинально изменила темп игры и оказала серьёзное давление на оборону соперника:
50-я минута: Самандарджон Мавлонкулов сравнял счёт и подарил своей команде надежду — 1:1.
59-я минута: Оллоберган Каримов забил второй гол джизакцев и вывел «Со‘г‘диёна» вперёд — 1:2.
90+1-я минута: В компенсированное арбитром время Зенан Займович поразил ворота соперника, установив окончательный счёт матча — 1:3.
Суперлига. 17-й тур
«Сурксон» — «Со‘г‘диёна» — 1:3
Голы: Фарруксджон Кодиров (21) — Самандарджон Мавлонкулов (50), Оллоберган Каримов (59), Зенан Займович (90+1).
«Сурксон»: Даврон Мерганов, Достонбек Турсунов, Ксумоюн Шербо‘таев, Тохирджон Ашурбаев, Диёр Рамазонов, Сарвар Абдухамидов, Фарруксджон Кодиров, Торнике Дзебниаури, Бехруз Шукуруллаев, Камронбек Эргашев, Бехро‘з Шайдулов.
«Со‘г‘диёна»: Милан Митрович, Зоир Джо‘рабоев (Нодирджон Сойибов, 46), Исломджон Кобилов, Бехруз Дджуматов, Петар Мичин, Джамшид Болтабоев, Джавохир Кахрамонов (Ойбек Нурматов, 37), Филип Ивановичини, Люпчо Дориев, Оллаберган Каримов, Самандарджон Мавлонкулов.
Положение в таблице: джизакцы поднялись выше
Набрав важные 3 очка, джизакский клуб «Со‘г‘диёна» довёл свой актив до 21 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице.
«Сурксон» с 18 очками занимает 13-ю позицию в таблице Суперлиги.
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