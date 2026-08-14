Дреаме представила свой первый флагманский смартфон Aurora

Компания Дреаме, участник рынка бытовой техники и инновационных гаджетов, официально передала владельцу первый серийный экземпляр своей флагманской модели смартфона Aurora. По данным иксбт.ком, это событие стало важным шагом в мире высоких технологий и свидетельствует о серьёзных планах бренда в новом направлении. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Пока первому клиенту доставили специальную коллекционную версию стоимостью около 30 000 долларов США. На задней панели эксклюзивного устройства имеется личная подпись основателя Дреаме Ю Хао (Юй Хао), а в комплект также входит специальный сертификат с уникальным идентификационным номером.

Внешний вид устройства отличается исключительной роскошью. В частности, его корпус украшен элементами из чистого золота 999-й пробы и инкрустирован редкими драгоценными камнями. Производитель предупреждает, что стоимость стандартных моделей Aurora, которые выйдут в будущем, также будет выше аналогичных версий устройств нового поколения iPhone 17.

Технические возможности и ожидаемые модели

По словам специалистов и инсайдеров, технические характеристики устройства не уступают его дизайну. Согласно первоначальной информации, представленной в феврале этого года известным инсайдером Digital Chat Station, компания также работает над люксовыми моделями Фоеникс и Голден Dragon. Их задние панели будут изготовлены из чистого золота и вручную украшены натуральными драгоценными камнями.

На выставке АВЭ 2026, прошедшей в марте, стала известна ценовая политика этих устройств. Согласно ей, стартовая цена флагманской версии составит 1000 долларов, однако стоимость некоторых моделей премиум-класса может достигать 15 000 долларов в зависимости от количества использованного золота. Инсайдеры также раскрыли некоторые технические подробности будущего флагмана.

Как выяснилось, смартфон получит крупный 1-дюймовый фотосенсор и съёмный модуль камеры с отдельными СоК, аккумулятором и коммуникационным модулем. Ожидается, что это станет необычным решением в технологиях мобильной фотосъёмки.

Глобальная презентация и планы на рынке

В мае стало известно, что во время глобальной презентации, запланированной на четвёртый квартал 2026 года, компания Дреаме намерена продать более 100 000 устройств уже на начальном этапе. Новая линейка будет включать три основные версии:

Стандартная флагманская версия

Флагманский смартфон с модульной фотосистемой

Полностью кастомизированная серия высокого класса

Открытая презентация смартфонов для широкой публики запланирована на последний квартал 2026 года. Пока же Дреаме демонстрирует, что с помощью первых шагов и коллекционных экземпляров намерена стать одним из самых дорогих и технологичных брендов в мире.