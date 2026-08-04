Винисиус Жуниор трансфери: агентининг Лондондаги пости миш-мишларни кучайтирди
Винисиус Жуниорнинг келажаги борасидаги миш-мишлар агенти Майкл Ёрмаркнинг Лондондаги Хитроу аеропортидан қилган пости ортидан янада кучайди. 26 ёшли бразилиялик футболчининг Реал Мадрид билан шартномаси 2027-йилгача амал қилади, бироқ янги битим бўйича расмий келишувга еришилмаган. Арсенал бош мураббийи Микел Артета Винисиус Жуниор билан шахсан суҳбатлашиб, уни Лондон клубининг амбицияли лойиҳасининг муҳим қисмига айлантириш режасини билдирган.
Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Винисиус Жуниор жаҳон чемпионатидан кейинги таътилини якунлаб, умумий гуруҳ машғулотларига қайтди. Шунга қарамай, 26 ёшли бразилиялик футболчининг келажаги борасидаги саволлар очиқлигича қолмоқда, айниқса Лондоннинг Арсенал клуби унинг ортидан яқиндан қуваётган бир пайтда трансфер бозоридаги миш-мишлар кундан-кунга авж олмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Диарио АС нашри тарқатган маълумотларга кўра, ёзги трансфер ойнасидаги бу узоқ давом этаётган достон тез орада якунланиш аломатларини кўрсатмаяпти. Футболчининг Реал Мадрид билан амалдаги шартномаси 2027-йилгача мўлжалланган бўлса-да, томонлар ҳали янги битим борасида расмий келишувга эришгани йўқ. Айнан шу ноаниқлик вазиятдан фойдаланишни истаган Англия грандлари учун қулай имконият яратмоқда.
Агентнинг сирли пости ва Лондон йўналишиВазиятнинг янада чигал тус олишига футболчининг манфаатларини ҳимоя қилувчи Рок Натион агентлиги президенти Майкл Ёрмарк сабаб бўлди. У Лондондаги Хитроу аэропортига келиши билан ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида „Лондон, мен келяпман! Кетдик!“, деган мазмунда жуда шубҳали ва эътиборни тортувчи хабар қолдирди.
Гарчи агентнинг Англия пойтахтига ташриф буюришидан шахсий ёки профессионал бошқа мақсадлар кўзланган бўлиши мумкинлигига қарамай, футбол жамоатчилиги бу баёнотни бевосита трансфер музокаралари билан боғламоқда. Ушбу вақтда чиқиш қилингани матбуотда бразилиялик ҳужумчи Арсеналнинг асосий трансфер нишонига айлангани ҳақидаги хабарларни янада кучайтирди.
Микел Артета ва шахсий музокараларGoal.com ва бошқа етакчи спорт нашрлари келтирган тафсилотларга кўра, Арсенал бош мураббийи Микел Артета ўзининг асосий трансфер нишонини қўлга киритиш учун аллақачон фаол ҳаракатларни бошлаб юборган. Мутахассис футболчи билан шахсан суҳбатлашиб, Лондон клубининг режаларидан унинг асосий ўрин эгаллашини тушунтирган.
Ҳисоботларга қараганда, Артета бразилиялик суперюлдузга Шимолий Лондондаги амбицияли спорт лойиҳасининг фундаментал бўлагига айланишини вада қилган. Бу каби қатъий қадамлар Мадрид раҳбариятига жиддий босим ўтказиб, клуб ичидаги муҳитни барқарор сақлаган ҳолда шартнома масаласини тезроқ ҳал этишга мажбур қилмоқда.
…