Винисиус Жуниор трансфери: агентининг Лондондаги пости миш-мишларни кучайтирди

·32·Спорт
Винисиус Жуниор трансфери: агентининг Лондондаги пости миш-мишларни кучайтирди
Қисқача

Винисиус Жуниорнинг келажаги борасидаги миш-мишлар агенти Майкл Ёрмаркнинг Лондондаги Хитроу аеропортидан қилган пости ортидан янада кучайди. 26 ёшли бразилиялик футболчининг Реал Мадрид билан шартномаси 2027-йилгача амал қилади, бироқ янги битим бўйича расмий келишувга еришилмаган. Арсенал бош мураббийи Микел Артета Винисиус Жуниор билан шахсан суҳбатлашиб, уни Лондон клубининг амбицияли лойиҳасининг муҳим қисмига айлантириш режасини билдирган.

Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Винисиус Жуниор жаҳон чемпионатидан кейинги таътилини якунлаб, умумий гуруҳ машғулотларига қайтди. Шунга қарамай, 26 ёшли бразилиялик футболчининг келажаги борасидаги саволлар очиқлигича қолмоқда, айниқса Лондоннинг Арсенал клуби унинг ортидан яқиндан қуваётган бир пайтда трансфер бозоридаги миш-мишлар кундан-кунга авж олмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Диарио АС нашри тарқатган маълумотларга кўра, ёзги трансфер ойнасидаги бу узоқ давом этаётган достон тез орада якунланиш аломатларини кўрсатмаяпти. Футболчининг Реал Мадрид билан амалдаги шартномаси 2027-йилгача мўлжалланган бўлса-да, томонлар ҳали янги битим борасида расмий келишувга эришгани йўқ. Айнан шу ноаниқлик вазиятдан фойдаланишни истаган Англия грандлари учун қулай имконият яратмоқда.

Агентнинг сирли пости ва Лондон йўналиши

Вазиятнинг янада чигал тус олишига футболчининг манфаатларини ҳимоя қилувчи Рок Натион агентлиги президенти Майкл Ёрмарк сабаб бўлди. У Лондондаги Хитроу аэропортига келиши билан ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида „Лондон, мен келяпман! Кетдик!“, деган мазмунда жуда шубҳали ва эътиборни тортувчи хабар қолдирди.

Гарчи агентнинг Англия пойтахтига ташриф буюришидан шахсий ёки профессионал бошқа мақсадлар кўзланган бўлиши мумкинлигига қарамай, футбол жамоатчилиги бу баёнотни бевосита трансфер музокаралари билан боғламоқда. Ушбу вақтда чиқиш қилингани матбуотда бразилиялик ҳужумчи Арсеналнинг асосий трансфер нишонига айлангани ҳақидаги хабарларни янада кучайтирди.

Микел Артета ва шахсий музокаралар

Goal.com ва бошқа етакчи спорт нашрлари келтирган тафсилотларга кўра, Арсенал бош мураббийи Микел Артета ўзининг асосий трансфер нишонини қўлга киритиш учун аллақачон фаол ҳаракатларни бошлаб юборган. Мутахассис футболчи билан шахсан суҳбатлашиб, Лондон клубининг режаларидан унинг асосий ўрин эгаллашини тушунтирган.

Ҳисоботларга қараганда, Артета бразилиялик суперюлдузга Шимолий Лондондаги амбицияли спорт лойиҳасининг фундаментал бўлагига айланишини вада қилган. Бу каби қатъий қадамлар Мадрид раҳбариятига жиддий босим ўтказиб, клуб ичидаги муҳитни барқарор сақлаган ҳолда шартнома масаласини тезроқ ҳал этишга мажбур қилмоқда.

Винисиус ЖуниорРеал МадридАрсеналТрансферларМикел Артета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бугун, 15:25Ислам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордИслам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордБугун, 15:20Рандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиРандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиБугун, 15:15Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Бугун, 14:52Кристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирдиКристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирдиБугун, 14:31Винисиус «Реал»дан 20 миллион евро сўради: битим нега чўзилмоқда?Винисиус «Реал»дан 20 миллион евро сўради: битим нега чўзилмоқда?Бугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда