Джефф Безос приобрёл акции клуба «Ливерпуль»

·40·Спорт
Джефф Безос приобрёл акции клуба «Ливерпуль»

Владельцы английского клуба «Ливерпуль» — Фенвай Спортс Груп (ФСГ) — официально объявили о продаже миноритарного пакета акций команды. В рамках этой неожиданной финансовой сделки консорциум 1892 Холдингс, поддерживаемый всемирно известным миллиардером Джеффом Безосом, присоединился к мерсисайдцам. Эта стратегическая инвестиция направлена на поддержку долгосрочных целей развития клуба как на поле, так и за его пределами. Об этом Goal.com сообщает .

По данным Goal.com и зарубежных СМИ, новый консорциум возглавляет Амит Бхатия. Группа объединила ведущих специалистов в сферах глобального бизнеса, технологий и инвестиций. Отмечается, что значительную финансовую поддержку оказали семейные трасты Митталов и фонд К5 Спортс, вошедшие в число известных инвесторов.

Участие Джеффа Безоса и новых инвесторов

Наиболее примечательной особенностью этой крупной сделки стало участие миллиардера Джеффа Безоса в качестве основного инвестора через фонд К5 Спортс. Кроме того, свой вклад в стратегическую инвестицию внёс И Капитал — семейный офис Элейн и Эдуарду Саверин. Ожидается, что это партнёрство ещё больше расширит финансовые возможности клуба.

Несмотря на приход новых инвесторов, основная структура владения на Энфилде существенно не изменится. ФСГ подтвердила, что сохранит контрольный пакет акций «Ливерпуля» и продолжит управлять клубом. Партнёры консорциума будут тесно сотрудничать с ФСГ и действующим руководством клуба, оценивая новые возможности, отвечающие интересам команды.

Реакция руководства ФСГ

Президент ФСГ Майк Гордон, говоря о долгосрочной стратегии клуба, заявил: &лдкуо;«Ливерпуль» всегда строился на принятии решений с расчётом более чем на один сезон и с учётом долгосрочных интересов клуба. Такой подход продолжает привлекать внимание уважаемых инвесторов и бизнес-лидеров со всего мира&рдкуо;.

По словам Гордона, новые инвесторы полностью разделяют нынешние взгляды на развитие клуба на Энфилде. Он выразил полную уверенность в том, что консорциум ещё больше укрепит прочный фундамент, уже созданный ФСГ. Стороны подчеркнули, что совместно будут работать над будущим английского гранда Премьер-лиги.

ЛиверпульДжефф БезосFSGАнглийская Премьер-лигаТрансфер
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Jahongir Tursunov
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