Почему Барселона и Реал Мадрид не сыграют в первом туре чемпионата Испании

·40·Спорт
Почему Барселона и Реал Мадрид не сыграют в первом туре чемпионата Испании

Сезон Ла Лиги-2026/27 стартует первым туром из шести матчей в необычном и уникальном формате. Однако действующий чемпион Барселона и его извечный соперник Реал Мадрид не примут участия в стартовых встречах. По данным The Athletic, причиной стали соглашения об обязательном отдыхе для футболистов, из-за чего четыре матча перенесли на конец августа. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Тур начнется в субботу вечером матчем между Депортиво Алавесом и Хетафе. В рамках игрового дня на поле по установленному календарю выйдут Севилья, Райо Вальекано, Расинг Сантандер, Эспаньол, Депортиво Ла-Корунья и Атлетико Мадрид. Однако отсутствие грандов привлекает внимание болельщиков к другим матчам.

Соглашение об обязательном отдыхе и изменения в календаре

Эта необычная стартовая неделя стала результатом соглашения между руководством Ла Лиги и профсоюзом испанских футболистов (АФЕ). Договор предусматривает обязательный перерыв для игроков, чьи национальные сборные дошли до полуфинала чемпионата мира. Изначально Ла Лига, в отличие от других ведущих европейских чемпионатов, настойчиво требовала начать сезон 15 августа.

Однако АФЕ выступил против этого, стремясь защитить право футболистов на отдых в соответствии с коллективным договором. Победа сборной Испании над Аргентиной 19 июля и завоевание титула показали, что лидерам Барселоны и Реала требуется дополнительное время на восстановление.

Подготовка клубов и футболистов

После месячных обсуждений клубы Ла Лиги единогласно решили разделить первый тур. Испанская федерация футбола утвердила календарь 30 июня, хотя Реал Мадрид не направил своих представителей ни на одну из этих встреч. После летнего международного перерыва ряд ключевых игроков только недавно присоединился к тренировкам команд.

В частности, футболисты Барселоны Ламин Ямаль, Педри, Дани Ольмо и Пау Кубарси возобновили тренировки только в среду. Аналогичная ситуация наблюдается и в Мадриде. Марк Кукурелья пропустил товарищеский матч против Депортиво, завершившийся со счетом 1:0, вместе с Джудом Беллингемом, Килианом Мбаппе и Орельеном Тчуамени.

Дополнительный перерыв и время на отдых позволят каталонскому клубу лучше подготовиться к началу защиты чемпионского титула в гостевом матче против Эльче 23 августа. В свою очередь, вернувшийся на пост главного тренера Реала Жозе Моуринью проведет дебютный матч во втором периоде работы в клубе 22 августа на поле Эспаньола.

Ла ЛигаБарселонаРеал МадридЧемпионат ИспанииФутбольные Новости
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Джефф Безос приобрёл акции клуба «Ливерпуль»Джефф Безос приобрёл акции клуба «Ливерпуль»Сегодня, 12:39Микель Артета успокоил болельщиков «Арсенала» по поводу контрактаМикель Артета успокоил болельщиков «Арсенала» по поводу контрактаСегодня, 12:35Молодой нападающий Челси Дастан Сатпаев отправился в аренду в БернлиМолодой нападающий Челси Дастан Сатпаев отправился в аренду в БернлиСегодня, 12:11Реал Мадрид активизировался на трансферном рынке и кардинально обновил составРеал Мадрид активизировался на трансферном рынке и кардинально обновил составСегодня, 11:58Джейдон Санчо предпочитает продолжить карьеру за рубежомДжейдон Санчо предпочитает продолжить карьеру за рубежомСегодня, 11:54Новая сенсация вслед за Ҳусанов: первые подробности трансфера РахмоналиевНовая сенсация вслед за Ҳусанов: первые подробности трансфера РахмоналиевСегодня, 10:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?