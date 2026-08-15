Почему Барселона и Реал Мадрид не сыграют в первом туре чемпионата Испании

Сезон Ла Лиги-2026/27 стартует первым туром из шести матчей в необычном и уникальном формате. Однако действующий чемпион Барселона и его извечный соперник Реал Мадрид не примут участия в стартовых встречах. По данным The Athletic, причиной стали соглашения об обязательном отдыхе для футболистов, из-за чего четыре матча перенесли на конец августа. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Тур начнется в субботу вечером матчем между Депортиво Алавесом и Хетафе. В рамках игрового дня на поле по установленному календарю выйдут Севилья, Райо Вальекано, Расинг Сантандер, Эспаньол, Депортиво Ла-Корунья и Атлетико Мадрид. Однако отсутствие грандов привлекает внимание болельщиков к другим матчам.

Соглашение об обязательном отдыхе и изменения в календаре

Эта необычная стартовая неделя стала результатом соглашения между руководством Ла Лиги и профсоюзом испанских футболистов (АФЕ). Договор предусматривает обязательный перерыв для игроков, чьи национальные сборные дошли до полуфинала чемпионата мира. Изначально Ла Лига , в отличие от других ведущих европейских чемпионатов, настойчиво требовала начать сезон 15 августа.

Однако АФЕ выступил против этого, стремясь защитить право футболистов на отдых в соответствии с коллективным договором. Победа сборной Испании над Аргентиной 19 июля и завоевание титула показали, что лидерам Барселоны и Реала требуется дополнительное время на восстановление.

Подготовка клубов и футболистов

После месячных обсуждений клубы Ла Лиги единогласно решили разделить первый тур. Испанская федерация футбола утвердила календарь 30 июня, хотя Реал Мадрид не направил своих представителей ни на одну из этих встреч. После летнего международного перерыва ряд ключевых игроков только недавно присоединился к тренировкам команд.

В частности, футболисты Барселоны Ламин Ямаль, Педри, Дани Ольмо и Пау Кубарси возобновили тренировки только в среду. Аналогичная ситуация наблюдается и в Мадриде. Марк Кукурелья пропустил товарищеский матч против Депортиво, завершившийся со счетом 1:0, вместе с Джудом Беллингемом, Килианом Мбаппе и Орельеном Тчуамени.

Дополнительный перерыв и время на отдых позволят каталонскому клубу лучше подготовиться к началу защиты чемпионского титула в гостевом матче против Эльче 23 августа. В свою очередь, вернувшийся на пост главного тренера Реала Жозе Моуринью проведет дебютный матч во втором периоде работы в клубе 22 августа на поле Эспаньола.