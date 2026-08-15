Джейдон Санчо предпочитает продолжить карьеру за рубежом

·46·Спорт
Джейдон Санчо предпочитает продолжить карьеру за рубежом

Бывший крайний нападающий сборной Англии Джейдон Санчо стремится продолжить карьеру в одном из зарубежных клубов. Как сообщает BBC Sport, несмотря на конкретные предложения от клубов Премьер-лиги, футболист отдаёт приоритет вариантам за пределами чемпионата Англии. 26-летний игрок, который в настоящее время находится в статусе свободного агента, внимательно изучает своё будущее после истечения контракта с Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, Джейдон Санчо присоединился к клубу с «Олд Траффорд» в 2021 году за 73 миллиона фунтов стерлингов. Однако его карьера в Англии складывалась не так гладко, как ожидалось, и он последовательно выступал за другие команды на правах аренды. В прошлом сезоне он провёл 39 матчей в составе Астон Виллы под руководством Унаи Эмери, помог команде завоевать путёвку в Лигу чемпионов и поднять над головой трофей Лиги Европы.

Опыт на европейской арене и интерес Дортмунда

Выход Санчо на замену в концовке финала Лиги Европы против Фрайбурга позволил ему принять участие в трёх финалах еврокубков подряд на протяжении трёх лет. До этого он также выходил на поле в решающих матчах континентальных турниров в составе Боруссии Дортмунд и Челси. В сезоне-2024/25 он выступал за Челси на правах аренды и провёл 41 матч, однако руководство лондонского клуба отказалось активировать опцию выкупа и вернуло футболиста за 5 миллионов фунтов стерлингов.

В настоящее время бывший клуб футболиста, Боруссия Дортмунд, является главным претендентом на его возвращение. Для нападающего, который ранее провёл в составе немецкого клуба два периода и сыграл в общей сложности 158 матчей, это знакомая среда. Тем не менее игрок заявил о готовности рассмотреть все реальные возможности и хочет открыть новую страницу в своей карьере.

Как сообщает GOAL.ком, пока трансферные переговоры продолжаются, Джейдон Санчо тренируется с любительской командой «Фликстон», чтобы поддерживать физическую форму. Поскольку ведущие чемпионаты Европы уже начались или находятся на пороге старта, крайний нападающий должен успеть найти новую команду до закрытия летнего трансферного окна. Это важное решение может стать определяющим для возрождения его профессиональной карьеры и возвращения в сборную.

Джейдон СанчоМанчестер ЮнайтедБоруссия ДортмундПремьер-лигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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