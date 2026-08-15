Молодой нападающий Челси Дастан Сатпаев отправился в аренду в Бернли

·52·Спорт
Молодой нападающий Челси Дастан Сатпаев отправился в аренду в Бернли

Нападающий лондонского Челси Дастан Сатпаев продолжит карьеру в Бернли, выступающем в Чемпионшипе. Как сообщает Goal.com, 18-летний игрок сборной Казахстана присоединился к новой команде на правах годичной аренды. Этот переход считается одним из важных шагов в профессиональной карьере футболиста. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, переход Дастана Сатпаева на «Стэмфорд Бридж» был согласован ещё в феврале. Однако согласно правилам ФИФА трансфер официально вступил в силу только после того, как футболисту исполнилось 18 лет. Воспитанник казахстанского «Кайрата» подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2033 года.

Первое испытание в английском футболе

Талантливый нападающий, успевший провести восемь матчей за национальную сборную Казахстана, не скрывал радости после перехода в Бернли. В интервью пресс-службе клуба он отметил, что его главная цель — регулярно получать игровую практику в основном составе.

«Я очень рад быть здесь. Это отличная возможность для моей карьеры и замечательный клуб, в котором я смогу проявить свои способности и помочь команде вернуть ей достойное место», — сказал Сатпаев. Футболист добавил, что полностью готов к первым испытаниям в Англии и намерен провести успешный сезон в составе Бернли.

Первые успехи на международной арене

Сатпаев считается самым молодым дебютантом в истории казахстанского футбола. В марте прошлого года он провёл свой первый матч за сборную в игре против Кюрасао. Кроме того, он забил «Копенгагену» на групповом этапе Лиги чемпионов, продемонстрировав свой международный потенциал.

Молодой нападающий, выступавший за «Кайрат» против таких грандов, как Реал Мадрид и Интер, отличается хладнокровием. Он также сумел забить Бельгии в отборочном турнире чемпионата мира. Кроме того, на предсезонных сборах под руководством главного тренера Челси Хаби Алонсо он поразил ворота Вестерн Сидней Уондерерс.

Теперь Дастан Сатпаев продолжит борьбу за место в основном составе, набираясь опыта в Бернли в сезоне-2026/27. Ожидается, что интенсивные матчи чемпионата Англии помогут ему ещё больше повысить своё мастерство.

Дастан СатпаевЧелсиБернлиТрансферыПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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