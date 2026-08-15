Пакистанка выиграла 1 миллион долларов по своему первому лотерейному билету

Пакистанка Хира Найер еще несколько дней назад и не думала покупать билет лотереи Милленниум Миллионаире от Дубаи Дутй Фри. Однако по рекомендации коллеги она впервые приобрела один билет и неожиданно стала обладательницей главного приза в 1 миллион долларов.

38-летняя специалистка по финансам и дипломированный бухгалтер Хира Найер узнала о лотерее во время разговора с коллегой на работе. Коллега рассказал ей об этой акции и отметил, что шансы на победу в ней относительно высоки.

По словам Найер, до этого она никогда не слышала об этой лотерее Дубаи Дутй Фри. Заинтересовавшись, она посетила официальный сайт, после чего решила купить всего лишь один билет.

Примечательно, что ее привлек и номер билета. Система выдала ей билет с номером 1387.

«Как только я увидела этот номер, он почему-то показался мне близким. Казалось, он мне очень подходит», — сказала она.

Однако после покупки билета Хира совершенно о нем забыла.

Она не поверила, когда объявили выигрышный номер

Через несколько дней, сидя на работе, она решила посмотреть в интернете прямую трансляцию розыгрыша лотереи. Пока она смотрела трансляцию в социальной сети, был объявлен номер выигрышного билета.

Объявленный номер оказался именно 1387.

«Когда назвали 1387, я застыла на месте. Я не могла в это поверить. Я все думала: “Как такое могло произойти?”» — сказала Найер.

Ее удивление еще больше усилилось после звонка супругу. Ведь он даже не знал, что она купила лотерейный билет.

«Я вообще не говорила ему, что купила билет. Потому что никогда не думала, что выиграю», — сказала она.

Когда Найер сообщила мужу, что выиграла 1 миллион долларов, он сначала не поверил. Он даже попросил ее отправить фотографию билета и видео с розыгрышем.

Только увидев билет и видео, он поверил, что его жена действительно выиграла крупный приз.

Она стала 29-й победительницей из Пакистана

Хира Найер выиграла главный приз в размере 1 миллиона долларов в 550-й серии Дубаи Дутй Фри Милленниум Миллионаире благодаря билету с номером 1387, приобретенному онлайн 3 июля.

Этот выигрыш сделал ее 29-й гражданкой Пакистана, завоевавшей главный приз за всю историю этой акции.

Самое интересное, что Хира впервые участвовала в лотерее и купила всего один билет. Это показывает, как день, начавшийся для нее с обычного любопытства, неожиданно превратился в радостное событие с призом в миллион долларов.