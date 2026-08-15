Участие Лионелья Месси в матче против Нэшвилла остается под вопросом

Главный тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос не дал однозначного ответа на вопрос об участии лидера команды Лионелья Месси в решающем матче MLS против «Нэшвилла». Как сообщает Goal.com, несмотря на возвращение аргентинского нападающего в состав после смерти отца, клуб полностью позволяет ему самостоятельно определять график выхода на поле. Об этом Goal.com сообщает .

После пятничной тренировки команды Гильермо Ойос пообщался с представителями СМИ и подчеркнул, что состоянию капитана уделяется особое внимание. Недавно Лионель Месси вышел на поле во втором тайме матча Кубка лиг против «Клуб Леон». Эта встреча состоялась после возвращения футболиста из Росарио, где он находился в связи с трагической смертью своего отца Хорхе.

Комментарии тренера и поддержка футболиста

Руководство клуба и тренерский штаб твердо решили предоставить своему капитану достаточно времени, чтобы пережить семейную трагедию. Поэтому возвращение футболиста в основной состав контролируется максимально осторожно и постепенно.

Отвечая на вопрос об участии Лионелья Месси в важном матче, который состоится в субботу, тренер подчеркнул, что эта деликатная тема требует особого внимания. Гильермо Ойос отметил, что тяжелый эмоциональный удар, который переживает футболист, естественным образом может повлиять на его выступления.

«Думаю, ситуация Лео должна развиваться постепенно, потому что здесь очень много боли», — сказал Гильермо Ойос журналистам.

Спокойствие и человеческие качества

По мнению тренера, в такой ситуации правильнее всего создать атмосферу спокойствия и умиротворения, не оказывая лишнего давления. «Это не то, что решается за один день. Поэтому я считаю, что тишина, спокойствие и мир — лучший путь, чтобы он смог найти свои личные моменты», — добавил он.

Гильермо Ойос особо отметил не только футбольное мастерство Лионелья Месси, но и его человеческие качества. Он заявил, что видит себя не тренером, требующим результата, а человеком, готовым поддержать футболиста в тяжелый период.

«Мы всегда должны поддерживать его в этой тишине. Он действительно замечательный человек, у которого прекрасная семья. Я хочу четко это подчеркнуть, потому что такие люди редко встречаются в современном мире», — сказал специалист в заключение.