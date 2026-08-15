Участие Лионелья Месси в матче против Нэшвилла остается под вопросом

·41·Спорт
Участие Лионелья Месси в матче против Нэшвилла остается под вопросом

Главный тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос не дал однозначного ответа на вопрос об участии лидера команды Лионелья Месси в решающем матче MLS против «Нэшвилла». Как сообщает Goal.com, несмотря на возвращение аргентинского нападающего в состав после смерти отца, клуб полностью позволяет ему самостоятельно определять график выхода на поле. Об этом Goal.com сообщает .

После пятничной тренировки команды Гильермо Ойос пообщался с представителями СМИ и подчеркнул, что состоянию капитана уделяется особое внимание. Недавно Лионель Месси вышел на поле во втором тайме матча Кубка лиг против «Клуб Леон». Эта встреча состоялась после возвращения футболиста из Росарио, где он находился в связи с трагической смертью своего отца Хорхе.

Комментарии тренера и поддержка футболиста

Руководство клуба и тренерский штаб твердо решили предоставить своему капитану достаточно времени, чтобы пережить семейную трагедию. Поэтому возвращение футболиста в основной состав контролируется максимально осторожно и постепенно.

Отвечая на вопрос об участии Лионелья Месси в важном матче, который состоится в субботу, тренер подчеркнул, что эта деликатная тема требует особого внимания. Гильермо Ойос отметил, что тяжелый эмоциональный удар, который переживает футболист, естественным образом может повлиять на его выступления.

«Думаю, ситуация Лео должна развиваться постепенно, потому что здесь очень много боли», — сказал Гильермо Ойос журналистам.

Спокойствие и человеческие качества

По мнению тренера, в такой ситуации правильнее всего создать атмосферу спокойствия и умиротворения, не оказывая лишнего давления. «Это не то, что решается за один день. Поэтому я считаю, что тишина, спокойствие и мир — лучший путь, чтобы он смог найти свои личные моменты», — добавил он.

Гильермо Ойос особо отметил не только футбольное мастерство Лионелья Месси, но и его человеческие качества. Он заявил, что видит себя не тренером, требующим результата, а человеком, готовым поддержать футболиста в тяжелый период.

«Мы всегда должны поддерживать его в этой тишине. Он действительно замечательный человек, у которого прекрасная семья. Я хочу четко это подчеркнуть, потому что такие люди редко встречаются в современном мире», — сказал специалист в заключение.

Лионель МессиИнтер МайамиMLSГильермо ОйосФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Большой бой в октагоне: все подробности супер турнира UFC 330...Большой бой в октагоне: все подробности супер турнира UFC 330...Сегодня, 14:26Сильнейшие в мире: какой результат показывает Джавохир Синдаров на супертурнире?Сильнейшие в мире: какой результат показывает Джавохир Синдаров на супертурнире?Сегодня, 14:213 боя — 3 победы: узбекские боксёры потрясли турнир «ИБА.PRO 20»3 боя — 3 победы: узбекские боксёры потрясли турнир «ИБА.PRO 20»Сегодня, 14:16Симеоне нашёл нового бойца: чемпион мира Кристиан Ромеро в «Атлетико»Симеоне нашёл нового бойца: чемпион мира Кристиан Ромеро в «Атлетико»Сегодня, 14:08Джефф Безос приобрёл акции клуба «Ливерпуль»Джефф Безос приобрёл акции клуба «Ливерпуль»Сегодня, 12:39Микель Артета успокоил болельщиков «Арсенала» по поводу контрактаМикель Артета успокоил болельщиков «Арсенала» по поводу контрактаСегодня, 12:35
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?