Ожидается, что Apple изменит график выхода моделей iPhone 18

Apple, один из ведущих брендов в мире технологий, планирует существенно изменить традиционный график выпуска своих смартфонов. Согласно данным издания Экономик Даилй Невс и Pegatron, одного из ключевых партнёров Apple, в будущем устройства линейки iPhone могут выходить на рынок не одновременно. Это означает кардинальное обновление ежегодной презентационной традиции, формировавшейся на протяжении многих лет. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

До сих пор Apple ежегодно осенью одновременно представляла все новые модели смартфонов. Однако, согласно утечкам из цепочки поставок, компания отказывается от этой стратегии и переходит к поэтапной презентации устройств нового поколения. Эти изменения будут иметь важное значение и для мирового технологического рынка, влияя на возможности выбора покупателей и динамику рынка.

Презентация нового поколения будет разделена на два этапа

По данным иксбт.ком, компания Pegatron подтвердила, что стандартная модель iPhone 18 выйдет позже обычного, а не осенью. Ожидается, что в сентябре 2026 года Apple представит свои самые передовые флагманы — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а также давно ожидаемые модели iPhone Ultra со складным дизайном.

В то же время базовый смартфон iPhone 18, ориентированный на массового покупателя, предположительно отложат до первого квартала 2027 года, точнее до марта. Если этот план будет реализован, Apple откажется от своего наиболее стабильного за последние годы графика продаж и презентаций и растянет выход нового поколения на рынок почти на полгода.

История изменений и прогнозы аналитиков

Эти изменения станут для Apple важным поворотным моментом. Напомним, начиная с iPhone 11 стандартные версии всегда представлялись в сентябре одновременно с модификациями Pro и Pro Max. Теперь же компания планирует разделить презентацию и продажи на два отдельных этапа.

О возможном переходе Apple на новую стратегию уже неоднократно сообщалось ранее. В частности, авторитетный аналитик Минг-Чи Kuo, бывший журналист Уэйн Ма и другие инсайдерские источники заранее выдвигали подобные предположения. Кроме того, другой крупный поставщик Apple — Ларган Прекисион — косвенно подтвердил подготовку к изменению графика.

По мнению специалистов, такой подход поможет сбалансировать производственные мощности и снизить нагрузку на поставки компонентов. Хотя покупатели лишатся возможности приобрести все новые смартфоны одновременно, этот шаг может позволить Apple сохранять стабильное внимание аудитории и высокие показатели продаж в течение всего года.