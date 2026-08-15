Реал Мадрид активизировался на трансферном рынке и кардинально обновил состав

·58·Спорт
Реал Мадрид активизировался на трансферном рынке и кардинально обновил состав

Последние два сезона Реал Мадрид остаётся без крупных трофеев, поэтому руководство клуба предпринимает решительные шаги на трансферном рынке, чтобы вернуть команде лидерство на внутренней и международной арене. Согласно информации испанской прессы, королевский клуб открыл свою казну и приступил к усилению состава, намереваясь положить конец превосходству Барселоны под руководством Ханси Флика и вернуться на вершину пьедестала. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает издание АС, в летнее трансферное окно Реал Мадрид потратил более 225 миллионов евро. Этот показатель составляет около 40% от общих расходов клубов Ла Лиги на летние трансферы, что сделало мадридцев крупнейшим покупателем текущего сезона. Тот факт, что более трети общих трансферных расходов клуба за последние пять лет пришлось именно на это лето, свидетельствует о начале масштабных перемен в команде.

Новые звёзды и рекордные трансферы

Команда под руководством Жозе Моуринью активно действовала на трансферном рынке, чтобы усилить состав. В частности, для укрепления линии обороны были совершены несколько громких покупок:

  • Диоманде присоединился к команде как самый дорогой трансфер в истории клуба.
  • За Кукурелью, перешедшего из Челси, было заплачено 55 миллионов евро.
  • За переход нападающего Эспи из Леванте было выплачено 25 миллионов евро.
  • Дюмфрис, перешедший из Интера, был оценён в 20 миллионов евро.
Кроме того, команда подписала двух опытных футболистов на правах свободных агентов. Бернарду Силва присоединился к Реал Мадрид после окончания действующего контракта с Манчестер Сити, а Ибраима Конате — после завершения соглашения с Ливерпулем, причём за обоих не пришлось платить трансферную сумму.

Шесть совершённых трансферов и общая активность на рынке, превысившая 560 миллионов евро, свидетельствуют о дальнейшем обострении конкуренции в чемпионате Испании. Главная задача главного тренера команды Жозе Моуринью — вернуть клубу прежний потенциал и остановить господство Барселоны.

Реал МадридЖозе МоуриньюЛа ЛигаТрансферыБарселона
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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