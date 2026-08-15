Микель Артета успокоил болельщиков «Арсенала» по поводу контракта

·32·Спорт
Микель Артета успокоил болельщиков «Арсенала» по поводу контракта

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заверил болельщиков в своём будущем в клубе, несмотря на то что вступил в последний год действующего контракта. Специалист отметил, что счастлив в лондонской команде, а все переговоры будут естественным образом решены в своё время. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщают Иксбт.ком и ведущие спортивные издания, Артета эффективно работает с командой с декабря 2019 года. За это время он выиграл Кубок Англии и два Суперкубка, а также вывел команду во второй финал Лиги чемпионов в её истории.

Трансферы — на первом месте

Испанский специалист на предсезонной пресс-конференции развеял опасения болельщиков, заявив, что сейчас основное внимание руководства клуба и тренерского штаба сосредоточено на летнем трансферном рынке. По его словам, истечение срока действия контракта пока не создаёт никаких проблем, а стороны полностью понимают друг друга в этом вопросе.

«Болельщикам не стоит об этом беспокоиться, потому что я хочу оставаться здесь и чувствую себя очень счастливым», — сказал Артета.

Спокойствие перед важным матчем с «Манчестер Сити»

Председатель совета директоров клуба Джош Кроэнке ещё в мае отметил, что подписание нового контракта является одной из важнейших задач. Однако перед стартовым матчем сезона в команде не ощущается никакой паники, поскольку взгляды Артеты и руководства клуба совпадают.

Артета одержал 213 побед в 353 официальных матчах во главе «Арсенала». Кроме того, он имеет опыт завоевания Суперкубка в серии пенальти в 2020 и 2023 годах в качестве тренера.

Впереди — матч против «Манчестер Сити». Лондонцы намерены завоевать 18-й чемпионский титул в этом турнире, и пока в истории английского футбола только «Манчестер Юнайтед» выигрывал больше трофеев.

АрсеналМикель АртетаПремьер-лигаФутболТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Джефф Безос приобрёл акции клуба «Ливерпуль»Джефф Безос приобрёл акции клуба «Ливерпуль»Сегодня, 12:39Почему Барселона и Реал Мадрид не сыграют в первом туре чемпионата ИспанииПочему Барселона и Реал Мадрид не сыграют в первом туре чемпионата ИспанииСегодня, 12:14Молодой нападающий Челси Дастан Сатпаев отправился в аренду в БернлиМолодой нападающий Челси Дастан Сатпаев отправился в аренду в БернлиСегодня, 12:11Реал Мадрид активизировался на трансферном рынке и кардинально обновил составРеал Мадрид активизировался на трансферном рынке и кардинально обновил составСегодня, 11:58Джейдон Санчо предпочитает продолжить карьеру за рубежомДжейдон Санчо предпочитает продолжить карьеру за рубежомСегодня, 11:54Новая сенсация вслед за Ҳусанов: первые подробности трансфера РахмоналиевНовая сенсация вслед за Ҳусанов: первые подробности трансфера РахмоналиевСегодня, 10:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?