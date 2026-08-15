Микель Артета успокоил болельщиков «Арсенала» по поводу контракта

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заверил болельщиков в своём будущем в клубе, несмотря на то что вступил в последний год действующего контракта. Специалист отметил, что счастлив в лондонской команде, а все переговоры будут естественным образом решены в своё время. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщают Иксбт.ком и ведущие спортивные издания, Артета эффективно работает с командой с декабря 2019 года. За это время он выиграл Кубок Англии и два Суперкубка, а также вывел команду во второй финал Лиги чемпионов в её истории.

Трансферы — на первом месте

Испанский специалист на предсезонной пресс-конференции развеял опасения болельщиков, заявив, что сейчас основное внимание руководства клуба и тренерского штаба сосредоточено на летнем трансферном рынке. По его словам, истечение срока действия контракта пока не создаёт никаких проблем, а стороны полностью понимают друг друга в этом вопросе.

«Болельщикам не стоит об этом беспокоиться, потому что я хочу оставаться здесь и чувствую себя очень счастливым», — сказал Артета.

Спокойствие перед важным матчем с «Манчестер Сити»

Председатель совета директоров клуба Джош Кроэнке ещё в мае отметил, что подписание нового контракта является одной из важнейших задач. Однако перед стартовым матчем сезона в команде не ощущается никакой паники, поскольку взгляды Артеты и руководства клуба совпадают.

Артета одержал 213 побед в 353 официальных матчах во главе «Арсенала». Кроме того, он имеет опыт завоевания Суперкубка в серии пенальти в 2020 и 2023 годах в качестве тренера.

Впереди — матч против «Манчестер Сити». Лондонцы намерены завоевать 18-й чемпионский титул в этом турнире, и пока в истории английского футбола только «Манчестер Юнайтед» выигрывал больше трофеев.