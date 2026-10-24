Важная победа в Карши: «Насаф» обыграл «Согдиану» и вернулся в четверку сильнейших

·97·Спорт
Важная победа в Карши: «Насаф» обыграл «Согдиану» и вернулся в четверку сильнейших

В рамках 25-го тура Суперлиги Узбекистана в одном из центральных матчей, прошедших в Карши, местный «Насаф» принял джизакскую «Согдиану» и в упорной борьбе одержал победу со счетом 2:1. Подопечные Рузикула Бердыева обеспечили себе преимущество в два мяча еще в первом тайме и, несмотря на давление в концовке встречи, набрали крайне важные 3 очка.

Быстрые голы и мастерство Гудушаури

Встреча началась с острых атак хозяев:

Быстрый удар Абдихоликова:

  • Уже на 6-й минуте опытный бомбардир Бобир Абдихоликов переиграл защитников и открыл счет (1:0); Второй гол:

  • «Драконы» продолжили давление, и на 36-й минуте грузинский легионер Паата Гудушаури забил второй мяч в ворота соперника (2:0); Интрига в последние минуты:

  • Джизакцы сократили отставание до 2:1 на 85-й минуте благодаря точному удару Сардора Джамолова, однако сравнять счет до финального свистка не успели. Изменения в турнирной таблице

Эта победа имеет большое значение для каршинцев в борьбе за призовые места в конце сезона:

Ход «Насафа»:

  • После успеха команда довела количество своих очков до 41 и поднялась на 4-е место в турнирной таблице Суперлиги; Положение «Согдианы»:

  • Оставшись с 29 очками после поражения, джизакцы занимают 11-ю строчку. Протокол матча:

Суперлига. 25-й тур

«Насаф» — «Согдиана» 2:1

Голы:

  • Абдихоликов 6, Гудушаури 36 — Джамолов 85. «Насаф»:

  • Нематов, Давронов, Комилов, Гайбуллаев, Бахромов (Мухиддинов, 63), Абдихоликов, Рустамов, Рахматов, Гуломов (Шала, 63), Гудушаури (Абдирахматов, 80), Эшмуродов. «Согдиана»:

  • Митрович, Джурабаев, Кобилов, Джуматов (Джамолов, 72), Аскаров (Болтабоев, 46), Мичин (Займович, 67), Иванович, Дориев, Каримов, Мавлонкулов (Уринбоев, 46), Нурматов (Кахрамонов, 46). Митрович, Джо‘рабоев, Кобилов, Джуматов (Джамолов, 72), Аскаров (Болтабоев, 46), Мичин (Займович, 67), Иванович, Дориев, Каримов, Мавлонкулов (О‘ринбоев, 46), Нурматов (Кахрамонов, 46).

НасафСогдианаКаршиДжизакБобир Абдухоликов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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