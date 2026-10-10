«Насаф» в Карши вырвал победу у «Динамо» на последних секундах и вернулся в первую четверку

В рамках 23-го тура Суперлиги Узбекистана противостояние между каршинским «Насаф» и самаркандским клубом «Динамо» стало одним из самых напряженных и драматичных матчей текущего сезона нашего национального чемпионата. Судьба встречи решилась на последних добавленных арбитром минутах, и хозяева поля оформили волевую победу со счетом 2:1.

Благодаря этим трем важным очкам подопечные Рузикула Бердыева серьезно укрепили свои позиции в турнирной таблице.

«Дождь из голов» в последние 15 минут

Хотя основная часть матча прошла в упорной борьбе, все голы и неожиданные повороты пришлись на концовку игры:

Открытие счета (80-я минута): Нападающий «Насаф» Аденис Шала поразил ворота соперника и вывел каршинцев вперед;

Быстрый ответ самаркандцев (83-я минута): Бросившийся в атаку после пропущенного гола «Динамо» усилиями вышедшего на замену Ойбека Урмонжонова спустя три минуты восстановил равновесие на табло — 1:1;

Решающий удар на 90+6-й минуте: Воспользовавшись ситуацией, возникшей в штрафной площади в последние секунды добавленного времени, защитник Алибек Давронов забил гол, принесший «драконам» ценную победу — 2:1.

Изменения в турнирной таблице: «Драконы» на 4-м месте

Итоги боевой встречи в Карши напрямую повлияли на сезонные цели команд:

«Насаф» поднялся на 4-ю строчку: После этой победы «драконы» довели количество своих очков до 37 и прочно обосновались на 4-м месте чемпионата;

«Динамо» остается на 9-й позиции: Самаркандцы, бывшие очень близки к тому, чтобы взять очки в Карши, идут на 9-м месте с 30 очками.

Протокол матча и составы

Суперлига. 23-й тур

«Насаф» — «Динамо» 2:1

Голы: Аденис Шала (80), Алибек Давронов (90+6) — Ойбек Урмонжонов (83).

«Насаф»: Абдувохид Нематов, Акрамжон Комилов (Алибек Давронов, 61), Голиб Гайбуллаев, Сардор Бахромов, Аденис Шала, Зафармурод Абдирахматов (Мурод Рахматов, 61), Бобир Абдихоликов (Юсуф Отубанжо, 61), Шароф Мухитдинов (Дилшод Муртазаев, 71), Ойбек Рустамов, Аббос Гуломов (Паата Гудушаури, 83), Умар Эшмуродов.

«Динамо»: Эдем Неманов, Артем Радаев, Михаил Штефан, Азиз Амонов (Ойбек Урмонжонов, 62), Анвар Ходжимирзаев (Жахонгирбек Абдусаломов, 88), Амаду Думбуя (Абдугафур Хайдаров, 88), Салим Мустафоев, Джалолиддин Жумабоев, Акбар Худойбердиев (Расул Йулдошев, 63), Харис Хайдаревич (Тигран Аванесян, 63), Фирдавс Абдурахмонов.

Эта трудная и добытая на характере победа в Карши в очередной раз доказала твердое намерение «Насаф» серьезно побороться за призовые места в финальной части чемпионата.