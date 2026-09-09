Бенефис «драконов» в Карши: «Насаф» забил 3 мяча в ворота «Бунёдкора»

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Бенефис «драконов» в Карши: «Насаф» забил 3 мяча в ворота «Бунёдкора»

Суперлига Узбекистана Центральный и принципиальный матч в рамках 21-го тура прошел в городе Карши. Местный клуб «Насаф» перед своими болельщиками принял ташкентский «Бунёдкор». «Драконы», ставившие перед собой цель победить для поднятия в верхнюю часть турнирной таблицы, с первых же минут матча полностью завладели инициативой и разгромили столичную команду со счетом 3:0. Подопечные Рузикула Бердыева за счет тактической дисциплины и комбинационных атак сумели нанести серьезные удары по обороне соперника в обоих таймах. Кто же отличился в каршинском шоу голов, в каких составах команды вышли на поле и как этот важный успех повлиял на турнирную таблицу? В конце статьи мы представим вашему вниманию все подробности главной интриги — нового статуса «Насафа», набравшего 31 очко, и судьбы находящегося в тяжелом положении «Бунёдкора».

Натиск «драконов»: голевое шоу Гуломова, Рахматова и Мухитдинова

Встреча прошла при полном территориальном преимуществе и шквальных атаках хозяев поля:

  • Быстрый гол Аббоса Гуломова: на 14-й минуте скоростная атака «Насафа» завершилась успехом, Аббос Гуломов открыл счет (1:0);

  • Гол Бекжона Рахматова перед перерывом: незадолго до окончания первого тайма, на 37-й минуте, Бекжон Рахматов во второй раз поразил ворота столичной команды, укрепив преимущество хозяев (2:0);

  • Итоговая точка от Шарофа Мухитдинова: в момент, когда судьба матча была практически решена, на 87-й минуте Шароф Мухитдинов красивым ударом довел счет до крупного (3:0);

  • Надежные ворота: Вратарь сборной Абдувохид Неъматов и линия обороны команды на протяжении всей встречи сохранили свои ворота в неприкосновенности.

«В каждом матча на своем поле мы обязаны были показывать нашим болельщикам яркий футбол. Ребята отлично справились с задачей и добились важной победы», — отмечается в оценках тренерского штаба «Насафа».

Основные составы команд и замены

Тренеры выпустили на поле следующих футболистов на это принципиальное противостояние:

  • Состав «Насафа»: Абдувохид Неъматов, Алибек Давронов, Акромжон Комилов, Зафармурод Абдирахматов, Бобур Абдихоликов (Голиб Гайбуллаев, 66), Шароф Мухитдинов, Ойбек Рустамов, Бекжон Рахматов (Яшнарбек Бердирахмонов, 45), Аббос Гуломов, Паата Гудушаури (Юсуф Отубанжо, 66), Умарбек Эшмуродов;

  • Состав «Бунёдкора»: Абдумавлон Абдулжалилов, Сардор Рахмонов, Амир Туракулов, Сардор Абдунабиев, Мухаммад Хакимов, Шахзоджон Неъматжонов, Наримонжон Ахмаджонов, Носиржон Абдусаломов, Абдурахмон Сулаймонов (Миркомил Аннаматов, 56), Шамсиддин Турсунмахамадов (Фахриддин Мухаммадов, 56), Иван Букрин.

Резкое изменение в турнирной таблице

Самый важный вопрос, который интересовал многих любителей узбекского футбола — как изменилось расположение команд в таблице Суперлиги после этого поединка. Главный вывод заключается в том, что после крупной победы на своем поле каршинский «Насаф» довел количество своих очков до 31 и идет на 7-й строчке турнирной таблицы. Для ташкентского клуба «Бунёдкор», бывшего некогда гегемоном, продолжается сложный период: «ласточки» с 19 очками остались на опасном 15-м месте. Если эта уверенная игра «Насафа» показала, что команда будет вести серьезную борьбу за высокие места по итогам сезона, то «Бунёдкору» необходимо срочно исправить ситуацию, чтобы остаться в элите.

Как вы думаете, сможет ли «Насаф» сохранить этот победный темп до конца сезона и войти в тройку лидеров? В чем, по вашему мнению, главная причина того, что «Бунёдкор», некогда считавшийся грандом Азии, остался на 15-м месте? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь подробностями этого крупного противостояния в узбекском футболе со своими близкими и футбольными болельщиками!

НасафБунёдкорЎзбекистон СуперлигиҚаршиТошкент3:0 ғалаба
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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