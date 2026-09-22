Как Абдувахид Нематов ответил на жесткую критику после Чемпионата мира

·66·Спорт
Как Абдувахид Нематов ответил на жесткую критику после Чемпионата мира

Основной голкипер национальной сборной Узбекистана и каршинского клуба «Насаф» Абдувахид Нематов наконец отреагировал на резкую критику со стороны болельщиков и экспертов, обрушившуюся на вратарей после матчей Чемпионата мира. Когда на сборах национальной команды журналисты задали голкиперу критический вопрос о низком росте вратарей и их ошибках, он прямо заявил, что неправильно возлагать ответственность за ситуацию только на одну линию или конкретного человека.

Приведя в пример драматический матч против Португалии, Нематов отметил: «Если посмотреть в целом, говорят так, будто команда забила 4 гола, а я пропустил 5, и из-за этого мы проиграли. Проиграла вся команда. Критика была всегда, она была до меня, будет и после меня. Если нужно, она будет и в ваш адрес».— так он ответил на вопрос резко и хладнокровно. После игр на Мундиале рост голкиперов и их позиционные ошибки стали предметом серьезных дискуссий, однако Нематов напомнил, что за неудачи несет ответственность вся команда.

Итак, действительно ли ворота нашей сборной уязвимы из-за роста или нехватки опыта, сможет ли этот мужественный ответ Нематова остановить критиков и удастся ли вратарю №1 ответить своим недоброжелателям на зеленом газоне в предстоящих серьезных испытаниях?

«Матч с Португалией, фактор роста и командная ответственность»: 5 главных тезисов заявления Нематова

Самые важные акценты пресс-конференции на сборах национальной команды:

  • Ответственность лежит не только на кипере: Нематов выступил против того, чтобы рассматривать поражение исключительно как ошибку вратаря, подчеркнув, что и победа, и поражение принадлежат всей команде;

  • Пример матча с Португалией: Голкипер отметил, что в матче с большим количеством пропущенных голов вся команда ошибалась в защите и атаке, и несправедливо винить только последнюю линию обороны;

  • Реакция на критику роста и антропометрии: Несмотря на претензииспециалистов по поводу роста вратарей, он указал на то, что профессиональный подход и труд важнее;

  • Критика — неотъемлемая часть футбола: «Она была до меня, будет и после», — Нематов показал, что относится к общественному мнению как к естественному процессу;

  • Вера в будущее: Вратарь пообещал, что будут сделаны выводы, и, даст Бог, в будущем все изменится в лучшую сторону.

Позиция Абдувахида Нематова: претензии критиков и ответ голкипера

Сравнение претензий болельщиков и позиции вратаря:

Поднятые вопросы

Доводы критиков и экспертов

Ответ Абдувахида Нематова

Главная причина поражений

Ошибки вратарей и неуверенная игра

Провалы всей командной игры, нельзя сваливать вину на одного человека

Антропометрический показатель (рост)

Недостаточный рост против мировых грандов

В современном футболе важны реакция и тактика, рост — не оправдание

Драматичный матч с Португалией

Главное обвинение — большое количество пропущенных голов

«Команда забила 4, как будто только я пропустил 5 и мы проиграли»

Психологическое отношение к критике

Риск сломаться под давлением

«Критика была и будет, от этого никуда не деться»

Планы и цели на будущее

Требование пересмотреть место в составе

Сделать правильные выводы из ошибок и стремиться вперед

Футбольная экспертиза: почему вратари всегда становятся главной мишенью?

Выводы спортивных аналитиков и экспертов национального футбола:

  • Жестокая судьба вратаря: Нападающий может упустить 5 голевых моментов за 90 минут, но если забьет один гол — станет героем; вратарь же, совершив 10 суперсейвов, при одной ошибке становится главным виновником поражения и подвергается травле;

  • Антропометрия и современные тенденции: Правда, в европейских и южноамериканских командах стало больше вратарей выше 190 см, однако легенды вроде Икера Касильяса, Давида Оспины или Кейлора Наваса стали элитой мирового футбола при росте около 185 см; поэтому проблема не только в росте, но и в том, сколько пространства для удара оставляет сопернику линия защиты;

  • Прессинг уровня Португалии: Если линия защиты не выдерживает давления в матче против топ-сборных, таких как Португалия, то даже лучший вратарь мира неизбежно пропустит несколько мячей;

  • Психологическая устойчивость Нематова: Открытый и резкий ответ Абдувахида журналистам показывает, что его внутренний стержень не сломлен, и он обладает лидерскими качествами, позволяющими выдерживать давление.

Открытый ответ Абдувахида Нематова на критику напомнил, что проблемы в нашей сборной должны решаться не поверхностными оправданиями, а командным единством.

Как вы считаете, в пропущенных голах сборной на Чемпионате мира больше виноваты вратари или неразбериха в защите? Верите ли вы, что Абдувахид Нематов останется вратарем №1 нашей сборной? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь этим актуальным анализом узбекского футбола со всеми болельщиками!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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