Рузикул Бердыев резко ответил на критику после ничьей «Насафа» с «Сурхоном»

В рамках Суперлиги Узбекистана каршинский «Насаф» сыграл вничью 1:1 в гостях у «Сурхона» в бескомпромиссном матче. После игры главный тренер каршинцев Рузикул Бердыев принял участие в пресс-конференции, где открыто и решительно ответил на острые вопросы о причинах невыразительной игры, проблемах с реализацией голевых моментов, усталости из-за плотного графика и неудачах на международной арене.

«Уже к 15-й минуте мы могли вести 2:0»

Специалист начал с анализа состояния поля и главных недостатков команды:

«Возможно, сегодня сказалось состояние поля — игра была наполнена единоборствами и не получилась такой содержательной, как ожидалось. Несмотря на это, обе стороны создали достаточно удобных моментов. Мы могли вести 2:0 уже к 15-й минуте матча. У Бобира, Паты и других наших футболистов были отличные шансы. Однако на сегодняшний день неспособность хладнокровно завершать атаки становится нашей головной болью и одной из главных проблем. Также мы немного просели при переходе в контратаки».

Проблемы в обороне и влияние плотного графика

Подчеркнув, что матчи с интервалом в два дня серьезно сказываются на физическом состоянии игроков, Бердыев объяснил давление соперника в последние минуты усталостью:

Выход на поле на третий день: «Мы вышли на поле после перерыва всего в два дня. Из-за усталости в некоторых эпизодах мы не успевали за быстрыми действиями соперника»;

Задержка при возвращении в оборону: Футболисты, увлекшиеся атакой, из-за усталости не смогли вовремя вернуться назад, что позволило «Сурхону» создавать опасные моменты в конце игры.

Сравнение с кувейтским клубом: разница в условиях и возможностях

Отвечая на мнение Еличича о «трехдневном графике и восстановлении», тренер объяснил, что в условиях Узбекистана без широкой ротации состава и при длительных перелетах достичь этого крайне сложно:

«Это личное мнение Еличича. В наших климатических условиях и текущей ситуации адаптироваться к этому процессу очень трудно. Особенно там, где есть зарубежные выезды. Например, возьмем нашего соперника по ЛЧА — кувейтскую команду. Они прилетели в Карши за четыре дня чартерным рейсом, сразу после игры вернулись обратно, а сегодня отменили матч своего внутреннего чемпионата и отдыхают. Нам же приходится преодолевать долгий путь в Кувейт и при этом непрерывно играть во внутреннем чемпионате. Выдерживать такой темп одним основным составом очень тяжело».

«Те, кто говорит, что “Насаф” вредит, сильно ошибаются»: реакция на критику в ЛЧА

На критический вопрос о том, что результаты команды на международной арене в последние годы вредят узбекскому футболу, Рузикул Бердыев ответил жестким опровержением: