Ливерпуль — Брайтон: составы и текстовая трансляция

Все 72 Только важное 2

83 Харалампос Костулас (Брайтон) попытался сделать передачу в штрафную, но Алиссон сыграл бдительно и отлично перехватил мяч.

80 Льюис Кумас («Ливерпуль») выскочил за спины защитникам, но игра остановлена из-за офсайда.

80 В данный момент показатель владения мячом составляет 36:64.

77 Андони Ираола решил заменить Александра Исака, и вместо него на поле вышел Льюис Кумас («Ливерпуль»).

77 Замена. Брэдли Баркола уходит с поля, вместо него выходит Рио Нгумоха («Ливерпуль»).

76 Игроки «Брайтона» не смогли отправить мяч в ворота после подачи с углового, а защитник вынес мяч подальше от ворот.

76 Максим Де Кёйпер (Брайтон) выполнил длинную передачу, но силы паса не хватило, чтобы найти партнера по команде, и защитник перехватил мяч. Мяч ушел за пределы поля. У Брайтона будет шанс забить с углового.

75 Для Ясина Аяри этот матч окончен, вместо него на поле выходит Георгинио Рюттер (Брайтон).

73 Какой момент! Брэдли Баркола («Ливерпуль») принял передачу у угла штрафной и оказался совершенно один в выгодной позиции, но его удар прошел совсем рядом с правой штангой.

73 Коштинья (Брайтон) не оставил арбитру другого выбора, кроме как показать ему желтую карточку.

72 Ясин Аяри («Брайтон») выполнил подачу в штрафную, но это не таило в себе угрозы.

69 Коди Гакпо (Ливерпуль) не смог найти партнеров в штрафной, его передача была заблокирована.

68 Милош Керкез (Ливерпул) выполнил опасную передачу в штрафную, но первый защитник вынес мяч.

67 Коди Гакпо (Ливерпуль) получил точную передачу у линии штрафной и сразу пробил, но мяч пролетел мимо ворот.

66 Ясин Айяри (Брайтон) сидит, схватившись за голову после упущенного момента. Он подобрал отскок, создал для себя пространство и пробил из-за пределов штрафной рядом с левой штангой.

65 Андони Ираола был вынужден провести замену. Флориан Виртц («Ливерпуль») не может продолжить игру из-за травмы. Вместо него на поле вышел Трей Ньони.

65 Один из игроков «Брайтона» забежал в офсайд, и судья дал свисток.

63 8:7 — текущее количество нарушений, совершенных обеими командами.

62 Флориан Виртц (Ливерпуль) снова свободно передвигается после угрозы травмы.

61 Лука Вушкович (Брайтон) пробил со штрафного из-за пределов штрафной площади. Его удар прошел чуть выше перекладины. Вратарю повезло.

59 Флориан Вирц (Ливерпуль) сигнализирует о боли и просит медицинской помощи. Степень его травмы пока неизвестна.

58 Брайтон готовится исполнить штрафной удар с очень опасной позиции.

57 Благодаря надежным действиям защитника, угловой Ливерпуля не принес пользы.

57 Ливерпуль заставил соперника заработать угловой. Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) первым откликнулся на подачу с углового и пробил головой с близкого расстояния, но кто-то из партнеров по команде случайно задел мяч и помешал голу. Неудивительно, что он расстроен!

56 Главный судья и его помощник назначили угловой удар. У «Ливерпуля» будет возможность создать опасный момент у ворот соперника.

55 Игра остановлена. Райан Гравенберх («Ливерпуль») нарушил правила в борьбе за мяч. Он прекрасно понимает свою ошибку, поэтому не спорит и не жестикулирует.

54 Для Чема Андреса сегодняшний матч окончен, вместо него на поле в качестве свежей силы вышел Малик Ялкуэ (Брайтон).

51 Максим Де Кёйпер (Брайтон) попытался сделать передачу, но её заблокировали.

50 Коди Гакпо («Ливерпуль») пытался обыграть соперников, но защитник сумел отобрать мяч.

48 Мяч ушел за пределы поля, будет удар от ворот Ливерпуля.

47 Мяч ушел за пределы поля, назначен угловой. «Брайтон» получает шанс создать опасный момент у ворот соперника.

47 Диего Гомес (Брайтон) сделал передачу в штрафную, но защитники сыграли надежно и отвели угрозу. Арбитр указывает на угловой флажок, и Брайтон выполнит стандарт.

46 Происходит замена в матче. Джек Хиншелвуд (Брайтон) выходит на поле вместо Оливье Боскальи.

46 Футболисты вернулись на поле после перерыва, и второй тайм вот-вот начнется.

45+4 Первый тайм сегодняшнего матча подошел к концу.

45+3 Оливье Боскальи (Брайтон) нарушил правила, и арбитр без раздумий показал ему желтую карточку.

45 Четвёртый судья показал, что к матчу добавлено 3 минуты.

45 Игроки утверждают, что Брэдли Баркола (Ливерпуль) сыграл рукой в штрафной площади, и они могут быть правы.

44 Диего Гомес (Брайтон) сделал передачу в штрафную площадь, но защитники соперника вынесли мяч из опасной зоны.

42 Мяч ушел за пределы поля, и Барт Вербрюгген (Брайтон) выполнит удар от ворот.

42 Коди Гакпо («Ливерпуль») создал себе отличный момент и пробил со средней дистанции, но мяч улетел значительно выше перекладины. Снаряд покинул пределы поля, и игра возобновится ударом от ворот «Брайтона».

41 Отличная игра в защите. Коди Гакпо («Ливерпуль») попытался найти Александра Исака в штрафной, но передача была заблокирована.

40 Статистика ударов в створ ворот – 3:0.

36 Ясин Айяри (Брайтон) великолепно принял мяч! Он перехватил точную передачу и пробил издалека, но его потрясающий удар угодил в правую штангу!

36 Диего Гомес (Брайтон) попытался принять опасную передачу в штрафную, но один из защитников заблокировал мяч и отвел угрозу.

35 Похоже, Милош Керкез (Ливерпуль) получил красную карточку за тот фол. Сэмюэл Барротт не стал терпеть такое поведение на поле и свистнул за нарушение.

34 Брайтон контролирует мяч и демонстрирует красивый пас между игроками.

33 Подача с углового нашла Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) совсем одного, но его удар с близкого расстояния пришелся мимо левой штанги.

33 Флориан Виртц (Ливерпуль) направляется к угловому флажку, чтобы подать угловой.

33 Коди Гакпо («Ливерпуль») попытался отдать передачу партнёру по команде из выгодной позиции у линии штрафной, но защитник заблокировал пас и выбил мяч за пределы поля. У «Ливерпуля» будет шанс забить после углового.

25 Милош Керкез (Ливерпул) сделал передачу в штрафную, но его попытка была заблокирована и мяч выбит.

24 Ливерпуль демонстрирует великолепную командную игру и точные передачи.

21 Гол! Александр Исак (Ливерпул) после передачи Брэдли Баркола отправил мяч в пустые ворота. Счёт 2:0.

20 Матч: Ливерпуль - Брайтон. Счет: 1-0. Владение мячом: 47:53.

20 Александр Исак (Ливерпуль) отлично сыграл у штрафной, создав себе пространство для удара, но его выстрелу не хватило точности — мяч пролетел значительно выше перекладины.

19 Коди Гакпо (Ливерпуль) обыкрал соперников и вышел на ударную позицию. Его удар из-за пределов штрафной пришелся в нижний правый угол, но опасным не получился, и Барт Вербрюгген без труда завладел мячом.

17 Гол! Паскаль Гросс (Брайтон) забивает нелепый автогол! Он срезал мяч, летевший в сторону ворот, в собственную сетку.

17 Флориан Вирц (Ливерпуль) получил мяч в свободной зоне и мощно пробил из-за пределов штрафной, мяч рикошетом от защитника залетел в сетку, вратарь Барт Вербрюгген был бессилен. 1:0.

15 Какой огромный шанс! Ясин Айяри (Брайтон) получил отличную передачу в штрафной площади и пробил значительно выше перекладины.

13 Брайтон контролирует мяч, игроки точно пасуют друг другу. Они выжидают удобный момент, чтобы взломать оборону соперника и пробить в быстрой контратаке.

11 Костинья (Брайтон) завладел мячом и обыграл соперника, но его проход остановил арбитр Сэмюэл Баррот, зафиксировавший фол в нападении.

10 Передача Диего Гомеса (Брайтон) заблокирована.

9 Коди Гакпо («Ливерпуль») принял передачу у линии штрафной и пробил в правый угол ворот, но силы удару не хватило, и Барт Вербрюгген легко завладел мячом.

6 Проблемы для Фабиана Хюрцелера, так как Ферди Кадиоглу больше не может играть. У него серьезная травма, и Коштинья (Брайтон) выходит вместо него на поле.

6 Великолепная командная игра от «Ливерпуля», они контролируют мяч за счет множества коротких пасов. Если они хотят найти брешь в обороне и забить, терпение — главный фактор.

4 Ферди Кадиоглу (Брайтон) нуждается в медицинской помощи, поэтому арбитр остановил игру и позвал врачей на поле.

1 Боковой судья поднял флаг, так как один из игроков «Брайтона» оказался в офсайде.

1 Первый тайм начался.

19:00 Наконец-то футболисты вышли на поле! Игру начнет «Брайтон».

19:00 Представляем главного арбитра сегодняшнего матча — это Сэмюэл Барротт.

19:00 В подробностях этого матча перед его началом вы можете ознакомиться с составами команд.