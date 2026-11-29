Эвертон — Ливерпуль: текстовая трансляция матча (Английская Премьер-лига)
Английская Премьер-лига: Эвертон — Ливерпуль. Начало матча: 29 ноября, 17:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Эвертон»: 1. Пикфорд Дж. (капитан), 11. Барри Т., 4. Брэнтуэйт Дж., 8. Дьюсбери-Холл К., 20. Диблинг Т., 37. Гарнер Дж., 10. Грилиш Дж., 30. Хэкни Х., 5. Кин М., 16. Миколенко В., 15. О’Брайен Дж.
Запасные «Эвертон»: 24. Алькарас К., 45. Армстронг А., 19. Джордж Т., 58. Грэм Б., 22. Джонсон Б., 31. Кинг Т., 2. Мейтленд-Найлз Э., 34. Рёль М., 12. Трэверс М.
Главный тренер «Эвертон»: Мойес Д.
Стартовый состав «Ливерпуль»: 1. Алиссон, 29. Баркола Б., 30. Фримпонг Д., 9. Исак А., 5. Жаке Ж., 6. Керкез М., 10. Мак Аллистер А., 73. Нгумоха Р., 8. Собослаи Д., 4. ван Дейк В. (капитан), 7. Вирц Ф.
Запасные «Ливерпуль»: 33. Араухо Р., 14. Кьеза Ф., 2. Гомес Дж., 67. Кумас Л., 25. Мамардашвили Г., 53. Макконнелл Дж., 23. Муньос В., 42. Ньони Т., 21. Цимикас К.
Главный тренер «Ливерпуль»: Ираола А.
- 45+1Судья дает свисток на перерыв, завершая первые 45 минут матча.
- 45Добавлено 1 минута.
- 45«Ливерпуль» теперь гораздо больше владеет мячом.
- 44Майкл Оливер увидел фол Кирнана Дьюсбери-Холла (Эвертон) и без колебаний дал свисток.
- 43Милош Керкез (Ливерпуль) отдает неточный пас. Он пытался прострелить в штрафную, но мяч был выбит.
- 41Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль) мощно бьет с края штрафной, но мяч проходит далеко от правой штанги.
- 40Доминик Собослаи (Ливерпуль) подает угловой, но мяч не находит никого из партнеров.
- 39Флориан Вирц («Ливерпуль») разыгрывает угловой.
- 39Доминик Собослаи (Ливерпуль) подает угловой, но защитник перехватывает мяч. Ливерпуль зарабатывает угловой.
- 38Доминик Собослаи (Ливерпуль) делает навес, но мяч не доходит до партнеров, защита справляется. Мяч ушел за пределы поля. Ливерпуль заработал угловой.
- 38Угловой в исполнении Доминика Собослаи (Ливерпуль) не принес опасности: защитник выбивает мяч головой.
- 37Флориан Вирц (Ливерпуль) бьет из-за пределов штрафной, но удар заблокирован. Ливерпуль подаст угловой.
- 37Джеймс Гарнер (Эвертон) бьет издали после хорошего паса, но мяч улетает на трибуны.
- 36Джереми Фримпонг делает навес в штрафную, Александр Исак (Ливерпуль) здорово открывается под мяч, но бьет мимо правой штанги.
- 35Флориан Вирц (Ливерпуль) получает мяч и мощно бьет из штрафной в правый угол, но вратарь на месте!
- 33Кирнан Дьюсбери-Холл («Эвертон») пытается найти Тьерно Барри, но отдает слишком сильный пас вразрез.
- 32Брэдли Баркола (Ливерпуль) прорывается сквозь защиту, но соперник вовремя выбивает мяч.
- 32Джеймс Гарнер (Эвертон) делает аккуратный заброс в штрафную на Тьерно Барри, но тот не успевает к мячу.
- 315:3 — общее количество ударов у обеих команд. Удары в створ — 1:1.
- 30Тьерно Барри (Эвертон) не смог реализовать угловой. Он пробил головой из опасной позиции, но мяч пролетел намного выше ворот.
- 30Джеймс Гарнер («Эвертон») быстро разыгрывает угловой коротким пасом.
- 29Кирнан Дьюсбери-Холл (Эвертон) мчится к воротам, но защитник успевает вернуться и вступает в отбор.
- 28Хейден Хэкни (Эвертон) получает точный пас в центре поля и бьет по воротам, но мяч попадает в своего же игрока.
- 26Флориан Вирц (Ливерпуль) пытается найти Александра Исака, но отдает слишком сильный пас.
- 25АВТОГОЛ! После подачи со штрафного мяч попадает в Джереми Фримпонга (Ливерпуль) и залетает в свои ворота. 1:1.
- 24Брэдли Баркола (Ливерпуль) нарушает правила, сбив соперника. Эвертон получает право на штрафной у боковой линии.
- 23Джереми Фримпонг (Ливерпуль) перехватывает неточный пас Доминика Собослаи. Он бьет со средней дистанции, но мяч проходит далеко от правой штанги.
- 22Хейден Хэкни (Эвертон) нарушает правила. Майкл Оливер всё видел и дает свисток.
- 20Мог получиться отличный момент! Хейден Хэкни (Эвертон) не смог отдать проникающий пас на Тьерно Барри — защита начеку и выбивает мяч.
- 17Рио Нгумоха (Ливерпуль) выбегает один на один, но судья останавливает игру из-за офсайда, зафиксированного лайнсменом.
- 17Отличный контроль мяча и перепасовка в центре поля от «Ливерпуля».
- 16Владение мячом: 36% на 64%.
- 14Кирнан Дьюсбери-Холл (Эвертон) делает навес в штрафную, но Алиссон выходит из ворот и забирает мяч.
- 13Майкл Оливер останавливает игру из-за тактического фола Милоша Керкеза (Ливерпуль). Эвертон получает право на штрафной удар.
- 12Рио Нгумоха (Ливерпуль) отдает проникающий пас на Александра Исака, но Джордан Пикфорд прерывает атаку.
- 11Тьерно Барри (Эвертон) снова попадает в офсайд.
- 11Джеймс Гарнер (Эвертон) замыкает передачу на линии штрафной, но его удар заблокирован.
- 10Хейден Хэкни (Эвертон) нарушает правила, Майкл Оливер сразу назначает штрафной.
- 8Тьерно Барри (Эвертон) в офсайде, судья останавливает игру после поднятого флажка лайнсмена.
- 7Рио Нгумоха (Ливерпуль) находит партнера в штрафной отличным пасом. Однако Флориан Виртц не смог завершить атаку и потерял мяч.
- 7Не повезло! Александр Исак (Ливерпуль) мастерски принял мяч на линии штрафной и пробил, но защитник случайно заблокировал удар.
- 50-1Гол! Отличная комбинация Доминика Собослаи (Ливерпуль) и Флориана Виртца выводит первого на ударную позицию. Он не промахнулся и пробил точно в нижний левый угол. 0:1.
- 4Брэдли Баркола (Ливерпуль) обыгрывает соперника, но выпускает мяч за пределы поля.
- 4Тьерно Барри (Эвертон) замкнул навес в штрафную и пробил головой под перекладину. Удар был неплохим, но не хватило силы, и вратарь легко забрал мяч.
- 3Джеймс Гарнер (Эвертон) подает угловой, но защита соперника начеку и выносит мяч.
- 3Джеймс Гарнер (Эвертон) мощно бьет со штрафного прямо у границы штрафной. Мяч летит в левый угол, но Алиссон совершает великолепный сейв!
- 2Джереми Фримпонг (Ливерпуль) идет в подкат, но задевает ноги соперника. Судья фиксирует нарушение. Штрафной в пользу Эвертона.
- 2Тайлер Диблинг (Эвертон) делает отличный навес, но защита отводит угрозу.
- 1Матч начался, приятного просмотра!
- 17:01Игроки наконец вышли на поле! Ливерпуль начнет с центра.
- 17:00Сегодняшний матч обслужит Майкл Оливер.
- 17:00Перед началом матча представляем вашему вниманию стартовые составы команд.
- 17:00Приветствуем вас на нашей текстовой трансляции! Мы будем оперативно сообщать обо всех событиях матча. Стартовые составы будут объявлены совсем скоро.
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