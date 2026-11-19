Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино проведет свой первый матч во главе команды в одном из самых принципиальных противостояний английского футбола — против «Ливерпуля». В то время как манкунианцы застряли в нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги, аргентинский специалист заявил, что отправляется на «Энфилд» с намерением победить.

Почеттино требует от своих игроков не бояться соперника, брать инициативу в свои руки и показывать игру, достойную исторического статуса «Манчестер Юнайтед». Однако задача перед ним стоит не из легких: новый тренер только приступил к управлению командой, а первое испытание предстоит на выезде против принципиального соперника.

Чего добивается Почеттино на «Энфилде»?

Маурисио Почеттино открыто изложил свои взгляды перед матчем с «Ливерпулем». Он подчеркнул, что «Манчестер Юнайтед» на этот раз выйдет на поле не для того, чтобы просто обороняться или избежать поражения, а с целью бороться за победу.

«Мы едем на «Энфилд» с намерением победить, играть смело и показать, что мы — «Манчестер Юнайтед». Мы должны действовать решительно, брать инициативу в свои руки, ничего не бояться и оказать достойное сопротивление такой сильной команде, как «Ливерпуль»», — сказал аргентинский специалист.

Эти слова Почеттино показывают, какую игру он требует от своей новой команды. Он хочет, чтобы футболисты чувствовали ответственность не только за результат, но и за смелость, активность и командные действия на поле.

Ситуация для «Манчестер Юнайтед» серьезная

«Красные дьяволы» неудачно начали сезон. Команда занимает 18-е место в Английской Премьер-лиге с 8 очками. Такой результат совершенно не соответствует статусу клуба и уровню, которого ждут болельщики.

Поэтому назначение Почеттино знаменует начало нового этапа для команды. От него ожидают, что в короткие сроки он улучшит психологическое состояние игроков, сформирует командную игру и изменит результаты.

Аргентинский специалист признал, что понимает невозможность изменить ситуацию за один день. Он нацелен на поэтапное развитие команды, раскрытие потенциала игроков и возвращение веры в победу.

Когда первое испытание против «Ливерпуля»?

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 22 ноября, на стадионе «Энфилд». Встреча начнется в 21:30 по ташкентскому времени.

Этот матч станет первой официальной игрой для Почеттино в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». Значит, он начнет свою деятельность в новом клубе сразу с дерби, находящегося в центре всеобщего внимания.

«Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Поэтому положение в таблице, результаты команд по ходу сезона и фактор домашнего поля делают испытание для «Манчестер Юнайтед» еще более сложным.

Сможет ли Почеттино выполнить свое обещание?

Смелое заявление нового тренера может вселить надежду в болельщиков. Но для «Манчестер Юнайтед» сейчас важнее результат на поле, чем слова. Сможет ли Почеттино в короткие сроки объединить игроков вокруг одной цели, сможет ли команда ответить его требованиям на «Энфилде» — ответы на эти вопросы будут получены 22 ноября.

Одно ясно точно: Почеттино хочет начать свою деятельность в новом клубе не с осторожности, а с больших целей. А первый матч на «Энфилде» покажет, насколько быстро его планы начнут воплощаться в жизнь.