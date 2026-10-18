Брайтон — Кристал Пэлас: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: Брайтон — Кристал Пэлас. Начало матча: 18 октября, 18:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Брайтон»: 1. Вербрюгген Б., 14. Андрес К., 26. Аяри Я., 21. Боскальи О., 29. Де Кейпер М., 5. Данк Л. (капитан), 25. Гомес Д., 13. Гросс П., 24. Кадиоглу Ф., 19. Костулас Х., 44. Вушкович Л.

Запасные «Брайтон»: 20. Коштинья, 3. Хаджам Ж., 8. Хиншелвуд Дж., 33. О’Райли М., 15. Осман И., 10. Рюттер Г., 23. Стил Дж., 30. Свобода М., 35. Ялкуйе М.

Главный тренер «Брайтон»: Хюрцелер Ф.

Стартовый состав «Кристал Пэлас»: 44. Бенитес В., 21. Аханор Х., 6. Канво Ж., 18. Камада Д., 25. Халайли А., 22. Ларсен Й., 3. Митчелл Т., 10. Пино Й., 26. Ричардс К., 23. Тимбер К., 20. Уортон А. (капитан).

Запасные «Кристал Пэлас»: 19. Хьюз У., 8. Лерма Х., 14. Матета Ж., 31. Мэттьюс Р., 11. Макнил Д., 30. Мингеса О., 9. Нкетиа Э., 24. Осорио Д., 7. Сарр И.

Главный тренер «Кристал Пэлас»: Сейдж П.