Манчестер Сити — Брайтон: составы и текстовая трансляция

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32 Количество ударов в створ у обеих команд сейчас составляет 5:2. Статистика ударов в створ – 1:1.

30 Энцо Фернандес (Манчестер Сити) находился в явном офсайде, что облегчило решение для бокового судьи.

30 Йошко Гвардиол (Манчестер Сити) ворвался в штрафную и упал после столкновения с соперником, но судья показал, что пенальти нет!

30 Игроки Манчестер Сити перепасовываются, выжидая удобный момент для взлома обороны соперника.

26 Диего Гомес (Брайтон) придержал соперника, чтобы помешать ему завладеть мячом, и главный арбитр зафиксировал нарушение. Манчестер Сити исполнит штрафной удар.

25 Илиман Ндиайе (Манчестер Сити) легко обыграл защитников и вышел один на один, но его удар в правый угол не стал голевым, Барт Вербрюгген совершил отличный сейв.

25 Манчестер Сити пытается контролировать игру, удерживая мяч у себя.

22 Илиман Ндиайе (Манчестер Сити) замкнул навес Эллиота Андерсона в штрафную, но пробил головой неточно — мяч прошел рядом с левой штангой.

22 Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) подал угловой, но защитники легко выбили мяч.

21 Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) отдал неточный пас. Он пытался доставить мяч в штрафную, но защитники выбили его. Судья назначил угловой, Манчестер Сити будет подавать.

20 Чема Андрес (Брайтон) получил желтую карточку.

17 Владение мячом составляет 40:60.

16 Йошко Гвардиол (Манчестер Сити) нашел свободное пространство у штрафной и пробил головой после углового в исполнении Эллиота Андерсона, но мяч прошел далеко от правой штанги.

16 Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) подошел к угловому флажку, ожидается подача в штрафную площадь.

15 Энцо Фернандес (Манчестер Сити) подал угловой, но защитник перехватил мяч. Боковой судья принял верное решение, и Манчестер Сити снова подаст угловой.

15 Матеус Нунес (Манчестер Сити) прострелил в штрафную, Эрлинг Холанд принял мяч. Он готовился к удару, но защитник успел заблокировать. Боковой судья назначил угловой, Манчестер Сити будет его исполнять.

11 Гол! Максим Де Кёйпер отлично проявил себя в атаке, отдав пас на Ясина Аяри («Брайтон»), который отправил мяч в нижний правый угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы. 0:1.

9 Диего Гомес (Брайтон), похоже, коснулся мяча рукой в штрафной, но судья отказался назначать пенальти и дал продолжить игру!

8 Максим Де Кёйпер (Брайтон) попытался пойти вперед, но ошибся при приеме мяча и потерял его.

7 Паскаль Гросс (Брайтон) пытался найти партнера подачей с углового, но вратарь перехватил мяч.

7 Максим Де Кёйпер (Брайтон) выполнил дальнюю передачу, но мяч не дошел до партнеров и был перехвачен защитником. Мяч ушел за пределы поля, назначен угловой. У «Брайтона» будет шанс создать опасность у ворот соперника.

4 Абдукодир Хусанов (Манчестер Сити) навесил в штрафную в поисках партнеров, но защитники сумели выбить мяч.

3 Грубая игра со стороны Диего Гомеса (Брайтон). Судья зафиксировал фол и дал свисток.

1 Судья дал свисток, матч начался.

20:01 Игроки на поле, и Брайтон начинает игру.

20:00 Матч сегодня доверено судить Крейгу Поусону.

20:00 Стартовые составы на этот матч объявлены.