Манчестер Сити — Брайтон: составы и текстовая трансляция

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Манчестер Сити — Брайтон: составы и текстовая трансляция

Английская Премьер-лига: Манчестер Сити — Брайтон. Начало матча: 31 октября, 20:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: 1. Доннарумма Д., 27. Нунес М., 45. Хусанов А., 3. Диаш Р. (капитан), 24. Гвардиол Й., 5. Андерсон Э., 32. Буадди А., 7. Ндиай И., 17. Фернандес Э., 11. Доку Ж., 9. Холанд Э.

Запасные «Манчестер Сити»: 37. Аллан Элиас, 10. Шерки Р., 47. Фоден Ф., 6. Гехи М., 8. Ковачич М., 82. Льюис Р., 33. О'Райли Н., 28. Рульи Х., 22. Витор Рейс.

Главный тренер «Манчестер Сити»: Мареска Э.

Стартовый состав «Брайтон»: 1. Вербрюгген Б., 20. Коштинья, 44. Вушкович Л., 5. Данк Л. (капитан), 21. Боскальи О., 13. Гросс П., 14. Андрес К., 25. Гомес Д., 26. Аяри Я., 29. Де Кейпер М., 19. Костулас Х.

Запасные «Брайтон»: 3. Хаджам Ж., 8. Хиншелвуд Дж., 11. Минте Я., 33. О’Райли М., 10. Рюттер Г., 23. Стил Дж., 30. Свобода М., 27. Виффер М., 35. Ялкуйе М.

Главный тренер «Брайтон»: Хюрцелер Ф.

Прямая трансляция0-1 LIVE
32
Количество ударов в створ у обеих команд сейчас составляет 5:2. Статистика ударов в створ – 1:1.
30
Энцо Фернандес (Манчестер Сити) находился в явном офсайде, что облегчило решение для бокового судьи.
30
Йошко Гвардиол (Манчестер Сити) ворвался в штрафную и упал после столкновения с соперником, но судья показал, что пенальти нет!
30
Игроки Манчестер Сити перепасовываются, выжидая удобный момент для взлома обороны соперника.
26
Диего Гомес (Брайтон) придержал соперника, чтобы помешать ему завладеть мячом, и главный арбитр зафиксировал нарушение. Манчестер Сити исполнит штрафной удар.
25
Илиман Ндиайе (Манчестер Сити) легко обыграл защитников и вышел один на один, но его удар в правый угол не стал голевым, Барт Вербрюгген совершил отличный сейв.
25
Манчестер Сити пытается контролировать игру, удерживая мяч у себя.
22
Илиман Ндиайе (Манчестер Сити) замкнул навес Эллиота Андерсона в штрафную, но пробил головой неточно — мяч прошел рядом с левой штангой.
22
Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) подал угловой, но защитники легко выбили мяч.
21
Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) отдал неточный пас. Он пытался доставить мяч в штрафную, но защитники выбили его. Судья назначил угловой, Манчестер Сити будет подавать.
20🟨
Чема Андрес (Брайтон) получил желтую карточку.
17
Владение мячом составляет 40:60.
16
Йошко Гвардиол (Манчестер Сити) нашел свободное пространство у штрафной и пробил головой после углового в исполнении Эллиота Андерсона, но мяч прошел далеко от правой штанги.
16
Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) подошел к угловому флажку, ожидается подача в штрафную площадь.
15
Энцо Фернандес (Манчестер Сити) подал угловой, но защитник перехватил мяч. Боковой судья принял верное решение, и Манчестер Сити снова подаст угловой.
15
Матеус Нунес (Манчестер Сити) прострелил в штрафную, Эрлинг Холанд принял мяч. Он готовился к удару, но защитник успел заблокировать. Боковой судья назначил угловой, Манчестер Сити будет его исполнять.
110-1
Гол! Максим Де Кёйпер отлично проявил себя в атаке, отдав пас на Ясина Аяри («Брайтон»), который отправил мяч в нижний правый угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы. 0:1.
9
Диего Гомес (Брайтон), похоже, коснулся мяча рукой в штрафной, но судья отказался назначать пенальти и дал продолжить игру!
8
Максим Де Кёйпер (Брайтон) попытался пойти вперед, но ошибся при приеме мяча и потерял его.
7
Паскаль Гросс (Брайтон) пытался найти партнера подачей с углового, но вратарь перехватил мяч.
7
Максим Де Кёйпер (Брайтон) выполнил дальнюю передачу, но мяч не дошел до партнеров и был перехвачен защитником. Мяч ушел за пределы поля, назначен угловой. У «Брайтона» будет шанс создать опасность у ворот соперника.
4
Абдукодир Хусанов (Манчестер Сити) навесил в штрафную в поисках партнеров, но защитники сумели выбить мяч.
3
Грубая игра со стороны Диего Гомеса (Брайтон). Судья зафиксировал фол и дал свисток.
1
Судья дал свисток, матч начался.
20:01
Игроки на поле, и Брайтон начинает игру.
20:00
Матч сегодня доверено судить Крейгу Поусону.
20:00
Стартовые составы на этот матч объявлены.
20:00
Здравствуйте и добро пожаловать в нашу текстовую онлайн-трансляцию! Мы будем оперативно информировать вас обо всех событиях матча. Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время.
Манчестер СитиБрайтонАнглийская Премьер-лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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