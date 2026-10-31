Манчестер Сити — Брайтон: составы и текстовая трансляция
Английская Премьер-лига: Манчестер Сити — Брайтон. Начало матча: 31 октября, 20:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Манчестер Сити»: 1. Доннарумма Д., 27. Нунес М., 45. Хусанов А., 3. Диаш Р. (капитан), 24. Гвардиол Й., 5. Андерсон Э., 32. Буадди А., 7. Ндиай И., 17. Фернандес Э., 11. Доку Ж., 9. Холанд Э.
Запасные «Манчестер Сити»: 37. Аллан Элиас, 10. Шерки Р., 47. Фоден Ф., 6. Гехи М., 8. Ковачич М., 82. Льюис Р., 33. О'Райли Н., 28. Рульи Х., 22. Витор Рейс.
Главный тренер «Манчестер Сити»: Мареска Э.
Стартовый состав «Брайтон»: 1. Вербрюгген Б., 20. Коштинья, 44. Вушкович Л., 5. Данк Л. (капитан), 21. Боскальи О., 13. Гросс П., 14. Андрес К., 25. Гомес Д., 26. Аяри Я., 29. Де Кейпер М., 19. Костулас Х.
Запасные «Брайтон»: 3. Хаджам Ж., 8. Хиншелвуд Дж., 11. Минте Я., 33. О’Райли М., 10. Рюттер Г., 23. Стил Дж., 30. Свобода М., 27. Виффер М., 35. Ялкуйе М.
Главный тренер «Брайтон»: Хюрцелер Ф.
Комментарии 0
…