Неожиданный поворот в АПЛ: «Брайтон» обошел «Сити», а «Ливерпуль» — в четверке

В рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги завершился ряд матчей, богатых на центральные события и неожиданные результаты.

Главная сенсация тура — «Брайтон», который на своем поле обыграл «Брентфорд», обошел в турнирной таблице переживающий кризис «Манчестер Сити» и поднялся на 2-е место. В то же время «Ливерпуль», отправившийся в гости в Лондон, одержал уверенную победу над аутсайдером «Кристал Пэлас» со счетом 3:1 и вошел в четверку сильнейших.

Победа на «Селхерст Парк»: голы Мак Аллистера, Виртца и Исака

«Ливерпуль» полностью контролировал ход игры на выезде и оформил важные три очка:

Открытие счета: на 40-й минуте Алексис Мак Аллистер точным ударом вывел мерсисайдцев вперед — 0:1;

Мастерство новых звезд: во втором тайме Флориан Виртц увеличил преимущество на 54-й минуте, а на 89-й минуте Александер Исак поразил ворота соперника, поставив точку в матче — 0:3;

Пенальти на последних минутах: хозяевам удалось лишь немного сократить разницу в счете благодаря пенальти, реализованному Эдди Нкетиа на 90+5-й минуте, добавленной арбитром — 1:3.

Все протоколы и результаты 10-го тура

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 1:3 Голы: Нкетиа (90+5, пен.) — Мак Аллистер (40), Виртц (54), Исак (89). «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Дисаси, Лерма, Мингеса (Халайли, 88), Уортон, Тимбер (Осорио, 60), Митчелл, Камада, Пино (Макнил, 82), Ларсен (Нкетиа, 72). «Ливерпуль»: Алиссон, Араухо (Гомес, 90+1), Джаке, ван Дейк, Керкез, Собослаи (Ниони, 69), Мак Аллистер, Виртц, Гакпо (Нгумоа, 76), Барколя (Муньос, 69), Исак (Кумас, 90+1). Предупреждения: Араухо (24), Барколя (59), Пино (72), Муньос (82), Лерма (83), Мак Аллистер (83).

«Брайтон» — «Брентфорд» 2:0 Голы: Гомес (15), Гросс (42, пен.). Удаление: Тьяго (23, «Брентфорд»). («Брайтон» обеспечил победу еще в первом тайме, эффективно воспользовавшись тем, что соперник остался в меньшинстве на 23-й минуте).

«Ипсвич» — «Борнмут» 1:2 Голы: Кларк (73, пен.) — Эванилсон (5), Дэвис (46, авт.). («Борнмут» добился трудной выездной победы благодаря быстрому голу и автоголу в начале второго тайма).

Ситуация в турнирной таблице

После этих результатов в верхней части турнирной таблицы произошли серьезные изменения: