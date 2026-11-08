Неожиданный поворот в АПЛ: «Брайтон» обошел «Сити», а «Ливерпуль» — в четверке
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- В 10-м туре Английской Премьер-лиги «Брайтон» одержал победу над «Брентфорд», обойдя «Манчестер Сити» и поднявшись на 2-е место в турнирной таблице.
- «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1 в гостях и вошел в четверку сильнейших.
- Голы за «Ливерпуль» забили Алексис Мак Аллистер, Флориан Виртц и Александер Исак.
- После этих результатов «Арсенал» сохранил лидерство в турнирной таблице с 27 очками.
В рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги завершился ряд матчей, богатых на центральные события и неожиданные результаты.
Главная сенсация тура — «Брайтон», который на своем поле обыграл «Брентфорд», обошел в турнирной таблице переживающий кризис «Манчестер Сити» и поднялся на 2-е место. В то же время «Ливерпуль», отправившийся в гости в Лондон, одержал уверенную победу над аутсайдером «Кристал Пэлас» со счетом 3:1 и вошел в четверку сильнейших.
Победа на «Селхерст Парк»: голы Мак Аллистера, Виртца и Исака
«Ливерпуль» полностью контролировал ход игры на выезде и оформил важные три очка:
Открытие счета: на 40-й минуте Алексис Мак Аллистер точным ударом вывел мерсисайдцев вперед — 0:1;
Мастерство новых звезд: во втором тайме Флориан Виртц увеличил преимущество на 54-й минуте, а на 89-й минуте Александер Исак поразил ворота соперника, поставив точку в матче — 0:3;
Пенальти на последних минутах: хозяевам удалось лишь немного сократить разницу в счете благодаря пенальти, реализованному Эдди Нкетиа на 90+5-й минуте, добавленной арбитром — 1:3.
Все протоколы и результаты 10-го тура
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 1:3
Голы: Нкетиа (90+5, пен.) — Мак Аллистер (40), Виртц (54), Исак (89).
«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Дисаси, Лерма, Мингеса (Халайли, 88), Уортон, Тимбер (Осорио, 60), Митчелл, Камада, Пино (Макнил, 82), Ларсен (Нкетиа, 72).
«Ливерпуль»: Алиссон, Араухо (Гомес, 90+1), Джаке, ван Дейк, Керкез, Собослаи (Ниони, 69), Мак Аллистер, Виртц, Гакпо (Нгумоа, 76), Барколя (Муньос, 69), Исак (Кумас, 90+1).
Предупреждения: Араухо (24), Барколя (59), Пино (72), Муньос (82), Лерма (83), Мак Аллистер (83).
«Брайтон» — «Брентфорд» 2:0
Голы: Гомес (15), Гросс (42, пен.).
Удаление: Тьяго (23, «Брентфорд»).
(«Брайтон» обеспечил победу еще в первом тайме, эффективно воспользовавшись тем, что соперник остался в меньшинстве на 23-й минуте).
«Ипсвич» — «Борнмут» 1:2
Голы: Кларк (73, пен.) — Эванилсон (5), Дэвис (46, авт.).
(«Борнмут» добился трудной выездной победы благодаря быстрому голу и автоголу в начале второго тайма).
Ситуация в турнирной таблице
После этих результатов в верхней части турнирной таблицы произошли серьезные изменения:
Место
Команда
Игры
Очки
Статус / Изменение
1
«Арсенал»
10
27
Единоличный лидер
2
«Брайтон»
10
22
Обошел «Сити», поднялся на 2-е место
3
«Манчестер Сити»
10
21
Опустился на 3-ю строчку после 3-го поражения
4
«Ливерпуль»
10
18
В четверке сильнейших благодаря победе
7
«Борнмут»
10
15
На 7-м месте после выездной победы
8
«Брентфорд»
10
14
Остался на 8-м месте после поражения
14
«Ипсвич»
10
11
В зоне риска в нижней части таблицы
20
«Кристал Пэлас»
10
7
Остается аутсайдером турнира
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