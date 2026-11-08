Неожиданный поворот в АПЛ: «Брайтон» обошел «Сити», а «Ливерпуль» — в четверке

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Неожиданный поворот в АПЛ: «Брайтон» обошел «Сити», а «Ливерпуль» — в четверке
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  • В 10-м туре Английской Премьер-лиги «Брайтон» одержал победу над «Брентфорд», обойдя «Манчестер Сити» и поднявшись на 2-е место в турнирной таблице.
  • «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:1 в гостях и вошел в четверку сильнейших.
  • Голы за «Ливерпуль» забили Алексис Мак Аллистер, Флориан Виртц и Александер Исак.
  • После этих результатов «Арсенал» сохранил лидерство в турнирной таблице с 27 очками.

В рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги завершился ряд матчей, богатых на центральные события и неожиданные результаты.

Главная сенсация тура — «Брайтон», который на своем поле обыграл «Брентфорд», обошел в турнирной таблице переживающий кризис «Манчестер Сити» и поднялся на 2-е место. В то же время «Ливерпуль», отправившийся в гости в Лондон, одержал уверенную победу над аутсайдером «Кристал Пэлас» со счетом 3:1 и вошел в четверку сильнейших.

Победа на «Селхерст Парк»: голы Мак Аллистера, Виртца и Исака

«Ливерпуль» полностью контролировал ход игры на выезде и оформил важные три очка:

  • Открытие счета: на 40-й минуте Алексис Мак Аллистер точным ударом вывел мерсисайдцев вперед — 0:1;

  • Мастерство новых звезд: во втором тайме Флориан Виртц увеличил преимущество на 54-й минуте, а на 89-й минуте Александер Исак поразил ворота соперника, поставив точку в матче — 0:3;

  • Пенальти на последних минутах: хозяевам удалось лишь немного сократить разницу в счете благодаря пенальти, реализованному Эдди Нкетиа на 90+5-й минуте, добавленной арбитром — 1:3.

Все протоколы и результаты 10-го тура

  • «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 1:3

    Голы: Нкетиа (90+5, пен.) — Мак Аллистер (40), Виртц (54), Исак (89).

    «Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Дисаси, Лерма, Мингеса (Халайли, 88), Уортон, Тимбер (Осорио, 60), Митчелл, Камада, Пино (Макнил, 82), Ларсен (Нкетиа, 72).

    «Ливерпуль»: Алиссон, Араухо (Гомес, 90+1), Джаке, ван Дейк, Керкез, Собослаи (Ниони, 69), Мак Аллистер, Виртц, Гакпо (Нгумоа, 76), Барколя (Муньос, 69), Исак (Кумас, 90+1).

    Предупреждения: Араухо (24), Барколя (59), Пино (72), Муньос (82), Лерма (83), Мак Аллистер (83).

  • «Брайтон» — «Брентфорд» 2:0

    Голы: Гомес (15), Гросс (42, пен.).

    Удаление: Тьяго (23, «Брентфорд»).

    («Брайтон» обеспечил победу еще в первом тайме, эффективно воспользовавшись тем, что соперник остался в меньшинстве на 23-й минуте).

  • «Ипсвич» — «Борнмут» 1:2

    Голы: Кларк (73, пен.) — Эванилсон (5), Дэвис (46, авт.).

    («Борнмут» добился трудной выездной победы благодаря быстрому голу и автоголу в начале второго тайма).

Ситуация в турнирной таблице

После этих результатов в верхней части турнирной таблицы произошли серьезные изменения:

Место

Команда

Игры

Очки

Статус / Изменение

1

«Арсенал»

10

27

Единоличный лидер

2

«Брайтон»

10

22

Обошел «Сити», поднялся на 2-е место

3

«Манчестер Сити»

10

21

Опустился на 3-ю строчку после 3-го поражения

4

«Ливерпуль»

10

18

В четверке сильнейших благодаря победе

7

«Борнмут»

10

15

На 7-м месте после выездной победы

8

«Брентфорд»

10

14

Остался на 8-м месте после поражения

14

«Ипсвич»

10

11

В зоне риска в нижней части таблицы

20

«Кристал Пэлас»

10

7

Остается аутсайдером турнира

Английская Премьер-лигаЛиверпульБрайтонАПЛ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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