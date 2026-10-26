Спорная ситуация, возникшая в матче 11-го тура Про-лиги Саудовской Аравии между командами «Ан-Наср» и «Аль-Фейсали» (3:1), вокруг гола Криштиану Роналду, наконец разрешилась. Бывший игрок сборной Саудовской Аравии, а ныне известный спортивный журналист Халид аш-Шунайф сообщил, что этот вопрос официально закрыт.

Хотя мяч, забитый во время встречи, изначально был записан ведущим мировым статистическим центром Opta как автогол защитника соперника, после местных и международных официальных проверок он был полностью оформлен на имя португальской звезды.

Конфликт на 49-й минуте: видеоповторы и версия Opta

Спорный момент произошел в начале второго тайма и вызвал бурные обсуждения:

Передача Жоау Феликса: на 49-й минуте полузащитник «Ан-Насра» Жоау Феликс выполнил штрафной удар, направив мяч в штрафную площадь;

Действие Роналду: Криштиану Роналду выпрыгнул вверх, попытался направить мяч головой в ворота, и снаряд влетел в сетку;

Решение компании Opta об автоголе: на видеоповторах было сложно на 100 процентов определить, коснулся ли Роналду мяча. По этой причине аналитики Opta пришли к выводу, что решающим стало касание защитника соперника Андрея Жиротто, и засчитали гол как автогол.

Вмешательство Федерации футбола Саудовской Аравии: «Вопрос полностью решен»

Федерация футбола Саудовской Аравии и руководство Про-лиги оперативно внесли ясность в ситуацию:

Специальный отчет судейского комитета: Судейский комитет Федерации футбола Саудовской Аравии подготовил официальный отчет, тщательно изучил спорный момент и подтвердил, что автором гола является именно Криштиану Роналду;

Диалог с международными платформами: руководство Про-лиги Саудовской Аравии для окончательного закрепления решения провело переговоры с международными статистическими агентствами, в частности с представителями Opta и ФИФА;

Окончательный вердикт: Халид аш-Шунайф в эфире заявил: «Вопрос полностью решен. Гол официально и законно записан на имя Криштиану Роналду».

Детали спорной ситуации

Показатель Первоначальная версия Окончательное официальное решение Матч и счет «Ан-Наср» — «Аль-Фейсали» (3:1) Про-лига Саудовской Аравии, 11-й тур Время события 49-я минута Начало второго тайма Версия Opta Андрей Жиротто (автогол) Решение пересмотрено Заключение федерации и судей Ситуация требовала проверки Гол Криштиану Роналду Автор передачи (ассист) Жоау Феликс (штрафной удар) Засчитано

Благодаря этому официальному решению Криштиану Роналду добавил в свой актив очередной важный гол в гонке бомбардиров чемпионата.