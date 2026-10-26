Окончательное решение по спорному голу Роналду: он записал на свой счет еще один мяч
Спорная ситуация, возникшая в матче 11-го тура Про-лиги Саудовской Аравии между командами «Ан-Наср» и «Аль-Фейсали» (3:1), вокруг гола Криштиану Роналду, наконец разрешилась. Бывший игрок сборной Саудовской Аравии, а ныне известный спортивный журналист Халид аш-Шунайф сообщил, что этот вопрос официально закрыт.
Хотя мяч, забитый во время встречи, изначально был записан ведущим мировым статистическим центром Opta как автогол защитника соперника, после местных и международных официальных проверок он был полностью оформлен на имя португальской звезды.
Конфликт на 49-й минуте: видеоповторы и версия Opta
Спорный момент произошел в начале второго тайма и вызвал бурные обсуждения:
Передача Жоау Феликса: на 49-й минуте полузащитник «Ан-Насра» Жоау Феликс выполнил штрафной удар, направив мяч в штрафную площадь;
Действие Роналду: Криштиану Роналду выпрыгнул вверх, попытался направить мяч головой в ворота, и снаряд влетел в сетку;
Решение компании Opta об автоголе: на видеоповторах было сложно на 100 процентов определить, коснулся ли Роналду мяча. По этой причине аналитики Opta пришли к выводу, что решающим стало касание защитника соперника Андрея Жиротто, и засчитали гол как автогол.
Вмешательство Федерации футбола Саудовской Аравии: «Вопрос полностью решен»
Федерация футбола Саудовской Аравии и руководство Про-лиги оперативно внесли ясность в ситуацию:
Специальный отчет судейского комитета: Судейский комитет Федерации футбола Саудовской Аравии подготовил официальный отчет, тщательно изучил спорный момент и подтвердил, что автором гола является именно Криштиану Роналду;
Диалог с международными платформами: руководство Про-лиги Саудовской Аравии для окончательного закрепления решения провело переговоры с международными статистическими агентствами, в частности с представителями Opta и ФИФА;
Окончательный вердикт: Халид аш-Шунайф в эфире заявил: «Вопрос полностью решен. Гол официально и законно записан на имя Криштиану Роналду».
Детали спорной ситуации
Показатель
Первоначальная версия
Окончательное официальное решение
Матч и счет
«Ан-Наср» — «Аль-Фейсали» (3:1)
Про-лига Саудовской Аравии, 11-й тур
Время события
49-я минута
Начало второго тайма
Версия Opta
Андрей Жиротто (автогол)
Решение пересмотрено
Заключение федерации и судей
Ситуация требовала проверки
Гол Криштиану Роналду
Автор передачи (ассист)
Жоау Феликс (штрафной удар)
Засчитано
Благодаря этому официальному решению Криштиану Роналду добавил в свой актив очередной важный гол в гонке бомбардиров чемпионата.
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