Суперкомпьютер Opta обновил список фаворитов ЛЧ: главные претенденты на титул...
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- Центр анализа Opta назвал лондонский «Арсенал» главным фаворитом в Лиге чемпионов после 5-го тура.
- Суперкомпьютер оценил вероятность того, что «канониры» впервые станут чемпионами, в 18,6 процента.
- В тройку лидеров также вошли мюнхенская «Бавария» с 16,29% и каталонская «Барселона» с 12,58%.
- Примечательным результатом стало попадание итальянского «Комо» в десятку рейтинга.
Авторитетный центр статистики и анализа Opta пересчитал шансы команд на завоевание главного трофея после завершения матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
У «канониров» самые высокие шансы на первый чемпионский титул
Согласно версии суперкомпьютера, лондонский «Арсенал» является главным фаворитом на победу в турнире. Аналитики оценили вероятность того, что «канониры» впервые в своей истории поднимут над головой кубок Лиги чемпионов, в 18,6 процента.
В тройку лидеров также вошли мюнхенская «Бавария» (16,29%) и каталонская «Барселона» (12,58%). Парижский «ПСЖ», который удерживал титул победителя турнира на протяжении последних двух сезонов, расположился на 4-й строчке с показателем 12,37 процента. Примечательным результатом стало попадание итальянского «Комо» в десятку сильнейших.
10 команд с наивысшей вероятностью победы в Лиге чемпионов (версия Opta):
Место
Команда
Вероятность победы
1
«Арсенал»
18,6%
2
«Бавария»
16,29%
3
«Барселона»
12,58%
4
«ПСЖ»
12,37%
5
«Реал»
10,69%
6
«Манчестер Сити»
6,77%
7
«Ливерпуль»
6,31%
8
«Интер»
3,37%
9
«Боруссия Д»
2,33%
10
«Комо»
2,23%
Напомним, что в самом престижном клубном турнире Европы последние два сезона чемпионство завоевывал «ПСЖ».
Как вы считаете, оправдает ли себя прогноз суперкомпьютера Opta, и сможет ли «Арсенал» наконец впервые в своей истории стать победителем Лиги чемпионов?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим интересным рейтингом с другими футбольными болельщиками!
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