Авторитетный центр статистики и анализа Opta пересчитал шансы команд на завоевание главного трофея после завершения матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

У «канониров» самые высокие шансы на первый чемпионский титул

Согласно версии суперкомпьютера, лондонский «Арсенал» является главным фаворитом на победу в турнире. Аналитики оценили вероятность того, что «канониры» впервые в своей истории поднимут над головой кубок Лиги чемпионов, в 18,6 процента.

В тройку лидеров также вошли мюнхенская «Бавария» (16,29%) и каталонская «Барселона» (12,58%). Парижский «ПСЖ», который удерживал титул победителя турнира на протяжении последних двух сезонов, расположился на 4-й строчке с показателем 12,37 процента. Примечательным результатом стало попадание итальянского «Комо» в десятку сильнейших.

10 команд с наивысшей вероятностью победы в Лиге чемпионов (версия Opta):

Место Команда Вероятность победы 1 «Арсенал» 18,6% 2 «Бавария» 16,29% 3 «Барселона» 12,58% 4 «ПСЖ» 12,37% 5 «Реал» 10,69% 6 «Манчестер Сити» 6,77% 7 «Ливерпуль» 6,31% 8 «Интер» 3,37% 9 «Боруссия Д» 2,33% 10 «Комо» 2,23%

Напомним, что в самом престижном клубном турнире Европы последние два сезона чемпионство завоевывал «ПСЖ».

Как вы считаете, оправдает ли себя прогноз суперкомпьютера Opta, и сможет ли «Арсенал» наконец впервые в своей истории стать победителем Лиги чемпионов?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим интересным рейтингом с другими футбольными болельщиками!