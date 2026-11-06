Роналду покинет «Ан-Наср»? Чемпион Саудовской Аравии начал борьбу за то, чтобы удержать легенду

·99·Спорт
Роналду покинет «Ан-Наср»? Чемпион Саудовской Аравии начал борьбу за то, чтобы удержать легенду
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Криштиану Роналду предупредил руководство о том, что может покинуть клуб «Ан-Наср» по окончании текущего сезона.
  • Саудовская команда ведет активные переговоры по продлению контракта, чтобы оставить 41-летнего нападающего в клубе.
  • Если стороны не смогут договориться, «Ан-Наср» планирует организовать специальный прощальный матч для легендарного футболиста.

Португальский бомбардир Криштиану Роналду, выступающий за действующего чемпиона Саудовской Аравии «Ан-Наср», всерьез рассматривает вопрос о завершении своей карьеры в клубе. Как сообщает издание Ал Насср Зоне со ссылкой на источник 365Скорес Арабик, 41-летний нападающий предупредил руководство клуба о том, что может попрощаться с командой по окончании текущего сезона.

Это заявление легендарного футболиста, который совсем недавно завершил свою 23-летнюю карьеру в национальной сборной, вызвало большую обеспокоенность и дискуссии в элите саудовского футбола.

План «Ан-Насра»: продление контракта или королевское прощание

Эр-риядский гранд не намерен легко отпускать своего лидера, ставшего символом мирового спорта:

  • Попытки убедить остаться: Руководство «Ан-Насра» категорически не хочет расставаться с Роналду и ведет активные переговоры, чтобы убедить португальскую звезду продлить действующее соглашение с клубом;

  • Специальный прощальный матч: Если стороны не смогут достичь соглашения о продлении контракта, представители клуба планируют организовать красивую церемонию прощания и специальный прощальный матч, проявив высокое уважение к Роналду.

Период, начавшийся с 2023 года, и вариант со «Спортингом»

Завершение миссии Криштиану Роналду в Азии порождает различные предположения относительно его следующего пункта назначения:

  • 4-летнее правление в Саудовской Аравии: Легендарный нападающий с начала 2023 года достойно защищает честь «Ан-Насра» и стал главным фактором глобального признания Саудовской профессиональной лиги;

  • Вероятность возвращения в Европу: В ранее распространявшихся сообщениях неоднократно подчеркивалось, что Роналду может завершить свою футбольную карьеру в родном клубе, где он воспитывался — лиссабонском «Спортинге».

Если 41-летний форвард твердо решит покинуть Саудовскую Аравию, это, несомненно, станет одним из самых горячих трансферных событий летнего сезона не только на Ближнем Востоке, но и на всем мировом футбольном рынке.

Криштиану РоналдуАн-НасрСаудовская профессиональная лигаСпортинг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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