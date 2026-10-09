Мать Криштиану Роналду открыто заявила об обиде на то, что ее сына не ценят в Португалии

Мать капитана сборной Португалии Криштиану Роналду Долорес Авейру выразила недовольство отношением к своему сыну в стране. По ее мнению, несмотря на огромные заслуги футболиста перед португальским футболом, он не получил должного признания. Об этом она рассказала в интервью изданию «ТВ7 Диас».

«Мне обидно, это естественно. Для меня это был шок. Мой сын мог покинуть сборную через парадный вход, но ушел через черный. Я немного поплакала. Когда мы говорили с ним по телефону, я сказала ему успокоиться. Но он принял свое решение. Тем не менее, он сделал очень многое для Португалии. Он всегда был героем страны, но его не оценили по достоинству», — сказала Авейру.

Ранее появились сообщения о том, что Роналду досрочно покинул расположение сборной. По словам футболиста, причиной стало то, что главный тренер Роберто Мартинес дважды не выполнил данное ему обещание. Роналду вышел на поле в матче Лиги наций против Уэльса, став свидетелем победы Португалии со счетом 1:0. Однако в игре против Норвегии, завершившейся со счетом 2:1, он остался в запасе.

По словам футболиста, изначально его участие в матче с Норвегией не планировалось. Позже тренер попросил его готовиться выйти на поле на 30-й минуте матча и отправил на разминку. Но Роналду так и остался в запасе до конца игры. По его мнению, тренер должен был прояснить эту ситуацию на послематчевой пресс-конференции, однако не сделал этого.

Несмотря на это, Роналду заявил, что не намерен покидать сборную Португалии. Он отметил, что готов откликнуться на вызов в национальную команду даже в том случае, если Португальская футбольная федерация применит к нему дисциплинарные меры.