Предсказан победитель Ла Лиги: каковы шансы «Барселоны» и «Реала» на чемпионство?
После завершения матчей 12-го тура испанской Ла Лиги суперкомпьютер авторитетного статистического портала Opta на основе тысяч симуляций пересчитал вероятности чемпионской гонки по итогам текущего сезона.
Согласно алгоритмам искусственного интеллекта, каталонская «Барселона», лидирующая в турнирной таблице, остается главным претендентом на завоевание титула. Действующий чемпион из Мадрида — «Реал» — выступает в роли основного преследователя, а их шансы оцениваются в два раза ниже, чем у каталонцев.
Очки и вероятность чемпионства: анализ Opta
Учитывая календарь каждой команды, динамику игры, а также эффективность атаки и обороны, суперкомпьютер распределил шансы трио лидеров следующим образом:
«Барселона» — 64,3 процента: подопечные Ханси Флика набрали 33 очка в 12 матчах и уверенно занимают вершину таблицы. Стабильная игра клуба оценивается суперкомпьютером в 64,3% вероятности чемпионства в сезоне;
«Реал Мадрид» — 31,6 процента: шансы «королевского клуба», который идет на втором месте с 30 очками и отстает от лидера всего на три очка, на сохранение золотых медалей составили 31,6%;
«Атлетико Мадрид» — 3,8 процента: вероятность того, что команда Диего Симеоне, замыкающая тройку лидеров с 28 очками, совершит неожиданный рывок и станет чемпионом, оценивается всего в 3,8%. Шансы всех остальных клубов на чемпионство составляют менее 1 процента.
Положение лидеров после 12-го тура Ла Лиги и прогноз Opta
Место
Команда
Количество очков (12-й тур)
Вероятность чемпионства (Opta)
Следующий соперник в 13-м туре
1
«Барселона»
33 очка
64,3% (Главный фаворит)
«Вильярреал»
2
«Реал Мадрид»
30 очков
31,6%
«Сельта»
3
«Атлетико Мадрид»
28 очков
3,8%
Матч следующего тура
Важные испытания в 13-м туре
Очередные резкие повороты в чемпионской гонке могут произойти в матчах 13-го тура. В этом туре:
«Барселона» выйдет на поле против «Вильярреала», который считается сильным и неудобным соперником;
«Реал Мадрид», не имеющий права на потерю очков, сразится с клубом «Сельта».
Результаты этих встреч могут либо еще больше сократить 3-очковый разрыв в турнирной таблице, либо укрепить единоличное лидерство каталонцев.
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