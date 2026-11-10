Предсказан победитель Ла Лиги: каковы шансы «Барселоны» и «Реала» на чемпионство?

После завершения матчей 12-го тура испанской Ла Лиги суперкомпьютер авторитетного статистического портала Opta на основе тысяч симуляций пересчитал вероятности чемпионской гонки по итогам текущего сезона.

Согласно алгоритмам искусственного интеллекта, каталонская «Барселона», лидирующая в турнирной таблице, остается главным претендентом на завоевание титула. Действующий чемпион из Мадрида — «Реал» — выступает в роли основного преследователя, а их шансы оцениваются в два раза ниже, чем у каталонцев.

Очки и вероятность чемпионства: анализ Opta

Учитывая календарь каждой команды, динамику игры, а также эффективность атаки и обороны, суперкомпьютер распределил шансы трио лидеров следующим образом:

«Барселона» — 64,3 процента: подопечные Ханси Флика набрали 33 очка в 12 матчах и уверенно занимают вершину таблицы. Стабильная игра клуба оценивается суперкомпьютером в 64,3% вероятности чемпионства в сезоне;

«Реал Мадрид» — 31,6 процента: шансы «королевского клуба», который идет на втором месте с 30 очками и отстает от лидера всего на три очка, на сохранение золотых медалей составили 31,6%;

«Атлетико Мадрид» — 3,8 процента: вероятность того, что команда Диего Симеоне, замыкающая тройку лидеров с 28 очками, совершит неожиданный рывок и станет чемпионом, оценивается всего в 3,8%. Шансы всех остальных клубов на чемпионство составляют менее 1 процента.

Положение лидеров после 12-го тура Ла Лиги и прогноз Opta

Место Команда Количество очков (12-й тур) Вероятность чемпионства (Opta) Следующий соперник в 13-м туре 1 «Барселона» 33 очка 64,3% (Главный фаворит) «Вильярреал» 2 «Реал Мадрид» 30 очков 31,6% «Сельта» 3 «Атлетико Мадрид» 28 очков 3,8% Матч следующего тура

Важные испытания в 13-м туре

Очередные резкие повороты в чемпионской гонке могут произойти в матчах 13-го тура. В этом туре:

«Барселона» выйдет на поле против «Вильярреала», который считается сильным и неудобным соперником;

«Реал Мадрид», не имеющий права на потерю очков, сразится с клубом «Сельта».

Результаты этих встреч могут либо еще больше сократить 3-очковый разрыв в турнирной таблице, либо укрепить единоличное лидерство каталонцев.