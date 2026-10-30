Потрясающий хет-трик Роналду: «Ан-Наср» победил в матче с 8 забитыми голами

Матчи 12-го тура Про-лиги Саудовской Аравии подарили болельщикам настоящее голевое шоу. В одном из центральных противостояний тура эр-риядский клуб «Ан-Наср» принял на своем поле «Аль-Холуд» и одержал волевую победу со счетом 5:3 в драматичном поединке, в котором было забито 8 мячей.

Главным героем встречи стал португальская суперзвезда Криштиану Роналду, который во втором тайме всего за 15 минут отправил в ворота соперника 3 мяча, сделав очередной огромный шаг к абсолютному рекорду в истории футбола.

Бенефис Роналду и рекорд Феликса по голевым передачам

Матч между «Ан-Насром» и «Аль-Холудом» прошел в острой и бескомпромиссной борьбе:

Напряжение в первом тайме: Хотя Домингеш открыл счет на 16-й минуте, Анджело (24) и Садио Мане (38) вывели эр-риядцев вперед. Однако перед перерывом Эссомба восстановил равновесие — 2:2;

15-минутный «шторм»: Во втором тайме на сцену вышел Криштиану Роналду. Нападающий забивал на 66-й, 72-й и 81-й минутах, оформив хет-трик и решив исход игры;

Мастерство Жоау Феликса: Португальский полузащитник Жоау Феликс стал одним из главных творцов победы, отдав своим товарищам по команде 4 результативные передачи;

985-й гол и рубеж в 1000: После этих трех голов количество официальных мячей в карьере Роналду достигло 985. До невероятной отметки в 1000 голов в истории футбола осталось всего 15 мячей.

Крупный разгром от «Аль-Кадисии» и новый лидер Про-лиги

Еще один матч тура привел к серьезным изменениям в верхней части турнирной таблицы:

6:0 на поле «Ар-Рияда»: Выступавший в гостях клуб «Аль-Кадисия» забил 6 безответных мячей в ворота хозяев;

Хет-трик Рейндерса: В составе победителей Рейндерс (18, 56, 86) забил три гола, став автором второго хет-трика за день. Также по мячу на свой счет записали Салим (37), Мухаммад (67) и Киньонес (87);

Ситуация в турнирной таблице: После этой крупной победы «Аль-Кадисия» обошла «Ан-Наср» по разнице мячей (у обеих команд по 28 очков) и стала лидером Про-лиги Саудовской Аравии.

Чемпионская гонка в саудовском первенстве становится как никогда напряженной, а путь Роналду к 1000-му голу в карьере продолжает оставаться в центре внимания мирового футбола.