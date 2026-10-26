Историческая новость в Узбекистане: выдана первая лицензия исламского банка Open bank

В Узбекистане сделан важный шаг на пути внедрения системы исламского банкинга. Центральный банк впервые в истории страны выдал акционерному обществу Open bank лицензию на право осуществления деятельности исламского банка. Теперь банк получил право проводить исламские финансовые операции, определенные законодательством.

В соответствии с решением правления Центрального банка за № 28/1 от 23 октября 2026 года, Open bank выдана лицензия № 1-I. Она считается первой лицензией, официально предоставленной для деятельности исламского банка в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка.

Данное событие расширяет правовые возможности для развития нового направления на финансовом рынке страны, предложения населению и предпринимателям альтернативных финансовых услуг.

Чем исламский банк отличается от обычного?

Система исламских финансов организуется в соответствии с принципами шариата. Одной из ее важных особенностей является использование финансовых отношений, основанных на торговле, аренде, партнерстве и инвестициях, вместо традиционного процентного заимствования.

В такой системе финансовые операции должны осуществляться в соответствии с установленными стандартами исламских финансов. По этой причине деятельность исламского банка предполагает иной подход к обычным банковским услугам.

В законе Узбекистана «О банках и банковской деятельности» определены правовые основы исламских финансовых операций. Операции, предусмотренные в статье 5¹ закона, входят в сферу действия лицензии, выданной Open bank.

Какие исламские финансовые операции можно осуществлять?

Законодательством предусмотрено несколько видов финансовых операций для исламских банков. Среди них имеются следующие:

Мушарака — финансирование, основанное на внесении средств на условиях партнерства и распределении прибыли по согласованным условиям.

Мурабаха — приобретение товара и продажа его клиенту на условиях рассрочки платежа с согласованной надбавкой.

Иджара — сдача имущества в аренду на основе принципов исламских финансов; в случаях, определенных законодательством, также может предусматриваться право выкупа.

Операции на основе агентского договора (Вакала) — управление или привлечение средств на основе определенных полномочий и согласованных условий.

Финансирование на основе предоплаты (Салам/Истисна) — операции, связанные с поставкой товаров в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Совместная деятельность и участие в инвестициях — финансирование посредством партнерства или участия в уставном капитале юридических лиц.

Каждая из этих операций имеет определенные правовые и финансовые требования. Их практические условия определяются на основе продуктов, предлагаемых банком, соответствующих договоров и действующего законодательства.

Что эта новость означает для населения и предпринимателей?

Выдача первой лицензии на деятельность исламского банка создает основу для появления новых возможностей на финансовом рынке. Подобные услуги могут быть особенно важны для клиентов, которые не желают пользоваться процентными финансовыми продуктами либо интересуются моделями финансирования, основанными на партнерстве и торговле.

А предпринимателям могут быть интересны покупка товара на условиях рассрочки, финансирование проектов в партнерстве и финансовые решения на основе аренды.

Однако сам факт выдачи лицензии не означает, что все услуги сразу начали предлагаться клиентам. Конкретные продукты, условия их использования, платежи и дата запуска услуг станут известны через официальные объявления банка.

Как будет развиваться система исламского банкинга в Узбекистане?

Правовые основы для внедрения исламских финансов в стране были сформированы и ранее. Законодательные изменения, принятые в 2026 году, определили возможности создания исламских банков и налаживания услуг исламского финансирования в традиционных банках.

Первая лицензия, выданная Open bank, стала важным этапом этого процесса. В последующий период практическая реализация новых услуг, техническая и организационная подготовка банков, а также соблюдение стандартов исламских финансов будут иметь важное значение в развитии сферы.

В то же время клиентам перед использованием финансовой услуги необходимо внимательно изучить договоры, понять платежи и обязательства, а также проверить соответствующую лицензию банка.

Заключение

Выдача первой лицензии на деятельность исламского банка в Узбекистане означает официальное начало нового направления в финансовой системе страны. Выданная Open bank лицензия № 1-I создает правовую основу для осуществления исламских финансовых операций, предусмотренных законодательством.

Теперь основное внимание будет направлено на то, каким образом будут налажены новые услуги, какие условия предложат населению и предпринимателям, а также какое место эта финансовая модель займет на рынке страны.