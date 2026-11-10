Температура опустится ниже нуля: в Узбекистан вторгаются холодные и влажные воздушные потоки
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- Начиная с 10 ноября, в результате вторжения влажных и холодных воздушных масс на территорию Узбекистана ожидается резкое изменение погоды и понижение температуры.
- В большинстве регионов республики ожидаются сильные дожди, грозы и ветер со скоростью 13–18 метров в секунду.
- В северных областях прогнозируется выпадение первого в сезоне снега.
- Ночная температура в некоторых местах может опуститься до -2 градусов мороза.
В результате вторжения влажных и холодных воздушных масс на территорию Узбекистана по всей стране ожидается резкое изменение погоды. Согласно экстренному сообщению центра «Узгидромет», начиная с 10 ноября, в ряде областей республики ожидаются сильные осадки, грозы и значительное понижение температуры воздуха.
Также в отдельных регионах усилится ветер, а в северных областях прогнозируется вероятность выпадения первого в сезоне снега.
Температура резко упадет: угроза снега и сильного ветра
Синоптики предупреждают, что основные метеорологические изменения в течение недели будут следующими:
Осадки и грозы: В большинстве регионов республики будут наблюдаться сильные дожди, грозы и нестабильность атмосферного давления;
Усиление ветра: В отдельных местах скорость ветра может достигать 13–18 метров в секунду, возможны пыльные бури и сильные порывы;
На севере дождь перейдет в снег: В Республике Каракалпакстан и северных регионах из-за похолодания прогнозируется переход дождя в снег;
Ночные заморозки: В течение недели ночная температура резко снизится, и в некоторых районах республики столбики термометров опустятся до -2 градусов мороза.
Прогноз погоды по регионам
Регион / Город
Ожидаемые осадки
Температура воздуха и ветер
Дополнительные детали
Республика Каракалпакстан
Сильный дождь, местами переходящий в снег
Ночью до -2°C, днем прохладно
Вероятность выпадения первого снега
Город Ташкент
10–11 ноября временами дождь; 12 ноября осадки не ожидаются
Возможно усиление ветра, температура понизится
С 12 ноября ожидается прояснение
Области (центральные и южные регионы)
Сильный дождь и грозы
Скорость ветра достигнет 13–18 м/с
Полный охват холодными и влажными воздушными потоками
Какова ситуация в столице?
В Ташкенте 10 и 11 ноября высока вероятность временами дождливой погоды. Станет значительно прохладнее.
Однако 12 ноября в столице осадки прекратятся, прогнозируется частичное прояснение и относительно сухая погода. Специалисты рекомендуют водителям и пешеходам проявлять повышенную осторожность на дорогах, а при отсутствии необходимости не находиться в вечернее время под деревьями и легкими конструкциями.
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