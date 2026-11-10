Температура опустится ниже нуля: в Узбекистан вторгаются холодные и влажные воздушные потоки

·131·Узбекистан
Температура опустится ниже нуля: в Узбекистан вторгаются холодные и влажные воздушные потоки
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Начиная с 10 ноября, в результате вторжения влажных и холодных воздушных масс на территорию Узбекистана ожидается резкое изменение погоды и понижение температуры.
  • В большинстве регионов республики ожидаются сильные дожди, грозы и ветер со скоростью 13–18 метров в секунду.
  • В северных областях прогнозируется выпадение первого в сезоне снега.
  • Ночная температура в некоторых местах может опуститься до -2 градусов мороза.

В результате вторжения влажных и холодных воздушных масс на территорию Узбекистана по всей стране ожидается резкое изменение погоды. Согласно экстренному сообщению центра «Узгидромет», начиная с 10 ноября, в ряде областей республики ожидаются сильные осадки, грозы и значительное понижение температуры воздуха.

Также в отдельных регионах усилится ветер, а в северных областях прогнозируется вероятность выпадения первого в сезоне снега.

Температура резко упадет: угроза снега и сильного ветра

Синоптики предупреждают, что основные метеорологические изменения в течение недели будут следующими:

  • Осадки и грозы: В большинстве регионов республики будут наблюдаться сильные дожди, грозы и нестабильность атмосферного давления;

  • Усиление ветра: В отдельных местах скорость ветра может достигать 13–18 метров в секунду, возможны пыльные бури и сильные порывы;

  • На севере дождь перейдет в снег: В Республике Каракалпакстан и северных регионах из-за похолодания прогнозируется переход дождя в снег;

  • Ночные заморозки: В течение недели ночная температура резко снизится, и в некоторых районах республики столбики термометров опустятся до -2 градусов мороза.

Прогноз погоды по регионам

Регион / Город

Ожидаемые осадки

Температура воздуха и ветер

Дополнительные детали

Республика Каракалпакстан

Сильный дождь, местами переходящий в снег

Ночью до -2°C, днем прохладно

Вероятность выпадения первого снега

Город Ташкент

10–11 ноября временами дождь; 12 ноября осадки не ожидаются

Возможно усиление ветра, температура понизится

С 12 ноября ожидается прояснение

Области (центральные и южные регионы)

Сильный дождь и грозы

Скорость ветра достигнет 13–18 м/с

Полный охват холодными и влажными воздушными потоками

Какова ситуация в столице?

В Ташкенте 10 и 11 ноября высока вероятность временами дождливой погоды. Станет значительно прохладнее.

Однако 12 ноября в столице осадки прекратятся, прогнозируется частичное прояснение и относительно сухая погода. Специалисты рекомендуют водителям и пешеходам проявлять повышенную осторожность на дорогах, а при отсутствии необходимости не находиться в вечернее время под деревьями и легкими конструкциями.

Узгидрометпогодаэкстренное сообщениетемпература воздуха
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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