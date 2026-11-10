Температура опустится ниже нуля: в Узбекистан вторгаются холодные и влажные воздушные потоки

В результате вторжения влажных и холодных воздушных масс на территорию Узбекистана по всей стране ожидается резкое изменение погоды. Согласно экстренному сообщению центра «Узгидромет», начиная с 10 ноября, в ряде областей республики ожидаются сильные осадки, грозы и значительное понижение температуры воздуха.

Также в отдельных регионах усилится ветер, а в северных областях прогнозируется вероятность выпадения первого в сезоне снега.

Температура резко упадет: угроза снега и сильного ветра

Синоптики предупреждают, что основные метеорологические изменения в течение недели будут следующими:

Осадки и грозы: В большинстве регионов республики будут наблюдаться сильные дожди, грозы и нестабильность атмосферного давления;

Усиление ветра: В отдельных местах скорость ветра может достигать 13–18 метров в секунду , возможны пыльные бури и сильные порывы;

На севере дождь перейдет в снег: В Республике Каракалпакстан и северных регионах из-за похолодания прогнозируется переход дождя в снег;

Ночные заморозки: В течение недели ночная температура резко снизится, и в некоторых районах республики столбики термометров опустятся до -2 градусов мороза.

Прогноз погоды по регионам

Регион / Город Ожидаемые осадки Температура воздуха и ветер Дополнительные детали Республика Каракалпакстан Сильный дождь, местами переходящий в снег Ночью до -2°C, днем прохладно Вероятность выпадения первого снега Город Ташкент 10–11 ноября временами дождь; 12 ноября осадки не ожидаются Возможно усиление ветра, температура понизится С 12 ноября ожидается прояснение Области (центральные и южные регионы) Сильный дождь и грозы Скорость ветра достигнет 13–18 м/с Полный охват холодными и влажными воздушными потоками

Какова ситуация в столице?

В Ташкенте 10 и 11 ноября высока вероятность временами дождливой погоды. Станет значительно прохладнее.

Однако 12 ноября в столице осадки прекратятся, прогнозируется частичное прояснение и относительно сухая погода. Специалисты рекомендуют водителям и пешеходам проявлять повышенную осторожность на дорогах, а при отсутствии необходимости не находиться в вечернее время под деревьями и легкими конструкциями.