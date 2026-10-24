Хлопковый хирман в Узбекистане превысил 4,6 млн тонн: регионы, выполнившие план, и отстающие

·37·Узбекистан
Хлопковый хирман в Узбекистане превысил 4,6 млн тонн: регионы, выполнившие план, и отстающие

В Узбекистане установленный план по сбору хлопка в текущем сезоне был перевыполнен досрочно. Согласно данным, предоставленным Министерством сельского хозяйства, по состоянию на 22 октября план по сбору хлопчатника по республике был доведен до 102,9 процента, в общей сложности заготовлено более 4,6 миллиона тонн «белого золота».

Анализ показывает, что хотя на большей части территории страны годовые договорные обязательства перевыполнены более чем на 100 процентов, в некоторых областях темпы все еще остаются низкими.

Лидеры: Джизак — абсолютный лидер, Сырдарья и Хорезм — в тройке сильнейших

В разрезе регионов по проценту выполнения плана лидирующие места заняли следующие области:

  • Джизакская область: 111,9% (389 563 тонны) — самый высокий результат по республике;

  • Сырдарьинская область: 109,3% (426 085 тонн);

  • Хорезмская область: 109% (394 595 тонн);

  • Ташкентская область: 108,1% (303 658 тонн);

  • Наманганская область: 107,5% (273 558 тонн);

  • Сурхандарьинская область: 107,4% (351 225 тонн);

  • Бухарская область: 106% (468 547 тонн);

  • Республика Каракалпакстан: 104,6% (374 536 тонн);

  • Андижанская область: 102,8% (321 661 тонна);

  • Навоийская область: 100,5% (129 117 тонн).

Регионы, еще не полностью выполнившие план

Несмотря на выполнение общего плана по республике, в трех регионах показатель еще не достиг 100-процентной отметки:

  • Ферганская область: 97,4% (361 789 тонн);

  • Кашкадарьинская область: 94,8% (самый крупный показатель по общему объему урожая — 582 361 тонна);

  • Самаркандская область: 81,4% (252 724 тонны) — самый низкий показатель по стране.

Факторы, влияющие на результаты

Как поясняют официальные лица, такие различия в результатах сбора связаны с размерами посевных площадей регионов, почвенно-климатическими условиями, водоснабжением и спецификой агротехнических мероприятий, и не являются единственным критерием прямой оценки эффективности труда. В настоящее время в отстающих регионах принимаются меры по ускорению уборочных работ.

Сбор хлопкаМинистерство сельского хозяйстваПлан по хлопкуСельское хозяйство Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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