В Ташкенте, Бухаре и Навои обновлены температурные рекорды ноября

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В Ташкенте, Бухаре и Навои обновлены температурные рекорды ноября

В городах Ташкент, Бухара и Навои были обновлены многолетние температурные рекорды, установленные для ноября. По данным Узгидромета, температура воздуха в этих городах значительно превысила обычные ноябрьские показатели, побив предыдущие рекорды.

6 ноября в Ташкенте температура воздуха поднялась до +26,9 градуса. Это на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда, зафиксированного в 1981 году.

8 ноября в Бухаре температура достигла +30,6 градуса. Этот показатель оказался на 1,1 градуса выше рекорда 1992 года.

В тот же день новый температурный рекорд для ноября был зафиксирован и в Навои. Воздух в городе прогрелся до +30 градусов. Это на 1,3 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 1992 году.

Таким образом, в трех городах были обновлены температурные рекорды ноября, которые держались более 30 лет.

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