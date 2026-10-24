В Узбекистане электронные документы приравняли к бумажным

·2·Узбекистан
В Узбекистане электронные документы приравняли к бумажным

В Узбекистане некоторые электронные документы, доступные в приложении «Социальная карта» и на портале my.gov.uz, приобрели равную юридическую силу с оригиналами на бумажном носителе. Это правило касается паспорта, ID-карты, свидетельств о рождении и браке, а также студенческого билета.

Теперь эти электронные документы можно предъявлять в рамках установленных услуг в банках, нотариальных конторах, а также при регистрации на внутренние авиарейсы.

Однако порядок использования электронных документов применяется не во всех случаях. Он действует только в рамках установленных услуг.

Электронные документыMyGovСоциальная картаID-карта
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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