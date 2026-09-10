Руководителю Администрации Президента Саиде Мирзиёевой предоставлены новые стратегические полномочия

Принято одно из важнейших институциональных решений, направленных на повышение авторитета Узбекистана на международной финансовой арене и прямое привлечение иностранных инвестиций в экономику страны. В соответствии с указом Президента, руководитель Администрации Президента Саида Шавкатовна Мирзиёева назначена управляющим Ташкентским международным финансовым центром (TIFC) по совместительству, сохранив свою нынешнюю должность. Данная структура считается одним из крупнейших экономических проектов, направленных на превращение страны в центральный инвестиционный и финансовый хаб региона. Благодаря новому назначению, руководству центра переданы высокий политический статус на уровне аппарата главы государства и широкие координационные полномочия. Итак, Саиде Мирзиёевой поручены конкретные задачи, какими правами она будет обладать в Совете финансового центра и как будут организованы связи с международными инвесторами? В конце статьи мы представим вашему вниманию все подробности о стратегической силе, стоящей за этим назначением, и перспективах превращения Ташкента в региональный финансовый центр.

Управляющий финансового центра и Генеральный секретариат Совета: Новый статус и основные задачи

Согласно правилам, определенным указом Президента, управляющий берет на себя следующие важные обязанности:

Статус Генерального секретаря Совета: Управляющий одновременно является Генеральным секретариат Совета Ташкентского международного финансового центра и непосредственно организует деятельность совета;

Полная координация деятельности: Под ее руководством осуществляется координация процесса налаживания работы центра, разработка и внедрение в практическую деятельность самых первоочередных стратегических документов;

Мост между государством и инвесторами: Предоставлены полномочия по установлению прямых партнерских отношений с государственными органами Узбекистана, внутренними структурами центра, крупными международными корпорациями, финансовыми институтами и глобальными инвесторами.

«Управляющий при налаживании деятельности центра будет действовать в качестве главного координатора, обеспечивающего движение государственных органов, инвесторов и зарубежных партнеров к единой цели», — отмечается в документах указа.

Назначение руководства, заключение сделок и привлечение международных экспертов

Указом новому управляющему предоставлены широкие права по формированию внутренней политики и кадрового состава центра:

Выбор руководства администрации: Назначение на должность исполнительного директора администрации финансового центра и его заместителей осуществляется непосредственно при участии управляющего;

Контроль финансовых услуг: Получает право вносить основные рекомендации по руководству Управления финансовых услуг центра;

Договоры и группа экспертов: Управляющему предоставлены полные полномочия по подписанию крупных международных и внутренних соглашений, созданию специализированных рабочих групп, а также привлечению независимых экспертов и аудиторов мирового уровня.

Стратегический шаг на пути превращения Ташкента в финансовый центр региона

Данное назначение наглядно демонстрирует серьезность амбиций Узбекистана на глобальном финансовом рынке. Назначение руководителя столь высокого ранга на уровне руководителя Администрации Президента в качестве главы этого проекта обеспечит развитие центра без бюрократических барьеров, оперативно и под непосредственным контролем главы государства. Предусматривается, что Ташкентский международный финансовый центр в будущем предложит свободный поток капитала, специальную судебную систему на основе английского права и благоприятные налоговые условия. Ожидается, что под руководством Саиды Мирзиёевой эта структура превратится в прочную площадку, способную активно конкурировать с международными финансовыми центрами (такими как опыт Дубая, Сингапура и Астаны) и привлекать инвестиции на миллиарды долларов.

Как вы думаете, сможет ли наделение Ташкентского международного финансового центра столь высоким политическим статусом резко повысить доверие крупных иностранных инвесторов к Узбекистану? Какие условия должны быть созданы в первую очередь для того, чтобы в ближайшие годы центр превратился в главный инвестиционный хаб Центральной Азии? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого важного стратегического назначения в нашей экономике с близкими и друзьями из бизнес-кругов!