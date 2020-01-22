Элдор Шомуродов "Ростов" билан шартномасини узайтирди
"Ростов" клуби 3 нафар футболчилар билан шартномасини узайтирди. Бу ҳақда клуб расмий сайти хабар берди.
Манбанинг маълум қилишича, "Ростов" клуби футболчилар Элдор Шомуродов, Матиас Норманн ва Данил Глебов билан янги битим тузишган. Ушбу ўйинчилар жамоа билан 5 йиллик шартномага имзо чекишган.
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