İranlı 'Kara Dul' 11 kocasını öldürmekle suçlanıyor

İran'da 56 yaşındaki Kolsum Akbari, 22 yıl boyunca 11 kocasını zehirleyerek öldürmekle suçlanıyor. Soruşturma verilerine göre, yaşlı erkeklerle evlenip onların mal varlıklarını ve paralarını ele geçirmek amacıyla bu cinayetleri işledi. Kadın, kurban sayısının 13 hatta 15 olabileceğini ancak tam sayıyı hatırlayamadığını belirtti.

Akbari'nin suç faaliyetleri 2000 yılında başladı ve 2023 yılına kadar devam etti. İran'ın Mazandaran eyaletindeki çeşitli şehirlerde yalnız ve yaşlı erkeklerle tanışıp onlarla evlendi. Erkeklerin ileri yaşları ve sağlık sorunları nedeniyle ölümleri başlangıçta doğal nedenlere bağlandı. Böylece kadın, uzun yıllar boyunca şüphe uyandırmadan hareket etti.

«Kaç kişiyi öldürdüğümü tam olarak bilmiyorum»

Soruşturma sırasında Akbari, kurbanlarının sayısı hakkında şunları söyledi:

«Kaç kişiyi öldürdüğümü bilmiyorum. Belki 13 veya 15 kişi olabilir. Tam olarak hatırlayamıyorum.»

Kadın ilk kez 18 yaşında evlendi. İlk evliliği uzun sürmedi, ikinci kocası ise kendisinden oldukça yaşlıydı ve onu sürekli dövüp aşağılıyordu. Soruşturma bilgilerine göre, ikinci kocasının ölümünden sonra Akbari'nin cinayetleri başladı.

Yaşlı ve yalnız erkeklerle evlenmeye hazır olduğunu söyleyerek dolaşıyordu. Müstakbel eşlerinin mali durumunu inceledikten sonra, büyük miktarda çeyiz veya ödeme karşılığında evliliğe razı oluyordu.

Kocalarını zehirleyerek mal varlıklarını ele geçirdi

İddiaya göre Akbari, evlendikten kısa bir süre sonra kocalarına tansiyon ve diyabet ilaçları, sakinleştiriciler ve endüstriyel alkol verdi. Zehirleme sonuç vermezse, bazı durumlarda yastık yardımıyla onları boğmaya çalıştı.

2013 yılında kadınla evlenen 69 yaşındaki Mirahmad Omrani bir ay sonra hayatını kaybetti. 2016 yılında onunla evlenen 62 yaşındaki İsmail Bahşi iki ay sonra öldü. 83 yaşındaki Ganjali Hamzey ise evlilikten 43 gün sonra vefat etti.

Akbari'nin Maseh Nemati adlı eşlerinden biri, 2020 yılındaki zehirleme girişiminden sağ kurtuldu. Ancak polise başvurmak yerine kadını evden kovmakla yetindi.

Son kurbanın oğlu cinayeti ortaya çıkardı

Akbari'nin suçları 2023 yılında, son eşi 82 yaşındaki Gulamrıza Babayi'nin ölümünden sonra ortaya çıkmaya başladı. Merhumun oğlu, bir tanıdığından babasının daha önce Kolsum adlı bir kadınla evlendiğini ve kadının bir keresinde onu zehirlemeye çalıştığını duydu. Kadını görünce tanıdı ve polise haber verdi.

Başlangıçta suçlamaları reddeden Akbari, daha sonra suçlarını itiraf etti. Ancak kurban sayısı hakkında çelişkili ifadeler verdi.

Kadına idam cezası verilebilir

Kolsum Akbari'ye 11 kasten adam öldürme ve bir kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlamaları yöneltildi. Mahkeme onu suçlu bulursa, hakkında idam cezası verilebilir.

Dava kapsamında, merhumların mirasçıları da dahil olmak üzere 45'ten fazla davacı yer alıyor. Savcılar, kadının asıl amacının kocalarının mal varlığını ve paralarını ele geçirmek olduğuna inanıyor. Soruşturma verilerine göre, paraların büyük bir kısmı kızının adına kayıtlıydı.

Mahkemenin tüm davacıların ifadelerini dinledikten ve duruşma süreci tamamlandıktan sonra kararını açıklaması bekleniyor.