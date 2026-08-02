8 Yaşındaki Çocuk "Spider-Man" Olmak İsterken Kendisini Kara Dul Örümceğine Isırttı

·437·Dünya
8 Yaşındaki Çocuk "Spider-Man" Olmak İsterken Kendisini Kara Dul Örümceğine Isırttı

Bolivya'da meydana gelen olağandışı bir olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ülkenin Oruro departmanına bağlı Vichuloma kasabasında 8 yaşındaki bir çocuk, en sevdiği kahraman — Örümcek Adam (Spider-Man) gibi süper güçlere sahip olmayı hayal ederek son derece tehlikeli olan kara dul örümceğine kendisini bilerek ısırttı.

Edinilen bilgiye göre çocuk, nehir kenarında oynadığı sırada bir taşın altında sırtında kırmızı işaretler bulunan kara örümceği — kara duli buldu. Ünlü süper kahraman gibi olağanüstü güçlere sahip olma umuduyla örümceği elinin üstüne koydu ve ısırmasına kasıtlı olarak izin verdi. Ardından örümceği bir cam kavanoza koyarak eve döndü.

Yaklaşık üç saat geçtikten sonra çocuğun tüm vücudunda şiddetli ağrılar, kemik sızlamaları ve ağır bir halsizlik başladı. Durumu giderek kötüleşince olanları annesine etraflıca anlattı. Bunun üzerine annesi çocuğunu derhal yerel bir hastaneye götürdü.

Doktorlar çocuğa derhal kara dul zehrine karşı özel bir antidot (zehir zıddı) uyguladı. Yaklaşık 30 dakika içinde durumu stabil hale geldi. Edinilen bilgiye göre çocuk, zamanında yapılan tıbbi müdahale sayesinde hayatta kaldı ve sonrasında tamamen iyileşti.

İlginç olan husus ise Bolivya'da böyle bir durumun ilk kez yaşanmıyor olması. 2020 yılında da aynı amaçla iki kardeşin kendilerini kara dul örümceğine ısırttığı ve hastanelik olduğu yönünde haberler yayılmıştı.

Uzmanlar ise çocukların film ve çizgi roman kahramanlarını taklit ederek hayati tehlike arz eden deneyler yapmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Kara dul örümceğinin zehri insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturabileceğinden, bu gibi durumlarda derhal tıbbi yardım almak gerekmektedir.

BolivyaVichulomaOruroÖrümcek Adam
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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