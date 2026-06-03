Eifersucht endet tödlich: Studentin und Ausländer getötet

·364·Gesellschaft
Eifersucht endet tödlich: Studentin und Ausländer getötet

Ein schrecklicher Vorfall in Taschkent hat die Öffentlichkeit erschüttert. Berichten zufolge ereignete sich am 21. Mai dieses Jahres im Bezirk Sergeli ein schweres Verbrechen im Zusammenhang mit der Staatlichen Universität für Weltsprachen Usbekistans.

Nach vorläufigen Informationen griff ein 1998 geborener Mann, der nebenberuflich an der Universität tätig war, aus Eifersucht eine 2004 geborene Studentin und ihren Bekannten, einen 1975 geborenen Staatsbürger der Volksrepublik China, mit einem Messer an.

Infolge des Vorfalls starb der ausländische Staatsbürger noch am Tatort. Die schwer verletzte Studentin verstarb trotz ärztlicher Hilfe zwei Tage später, am 23. Mai, im Krankenhaus.

Es wurde festgestellt, dass die Opferstudentin im Studentenwohnheim der Universität lebte. Die Universität hat bisher keine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall abgegeben. Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Sergeli hat ein Strafverfahren nach Teil 2 Artikel 97 des Strafgesetzbuches (vorsätzlicher Mord) eingeleitet; die Ermittlungen dauern an.

Der Vorfall hat in den sozialen Medien weitreichende Diskussionen ausgelöst, wobei Nutzer die Notwendigkeit betonen, solche Tragödien zu verhindern.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Jahongir Otajonov demonstriert die Kunst des Kuhmelkens (Video)Heute, 08:33Direkte Busverbindung von Taschkent nach Issyk-Kul eingerichtetHeute, 07:57Bürgermeister von Taschkent stellt Entwicklungsplan für den Bezirk Uchtepa vorHeute, 07:53Großer Autobetrug in Taschkent aufgedecktHeute, 07:49Verfahren zur Belohnung von Mitarbeitern, die Bestechungsgelder ablehnen, könnte abgeschafft werdenHeute, 07:29Milliarden-Som-Veruntreuung im Gaskomplex Shurtan aufgedecktHeute, 07:10
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Gesellschaft nachrichten

Wurde das Vorhandensein eines Krokodils im Großen Ferganakanal bestätigt?
„Live-Konzert“ auf der Baustelle: Eine ungewöhnliche Show von Arbeitern erobert das Internet
Ein riesiges Meer mitten in der Wüste Usbekistans versetzt alle in Staunen
Ein „Riesenbaby“ in Qashqadaryo geboren
Ein 2007 geborener Junge heiratete seine Nachbarin
Fahrer schläft ein und verursacht schrecklichen Verkehrsunfall in Samarkand
3200-Dollar-Blumenstrauß sorgt für Diskussionen
Operation einer bekannten Bloggerin in Kasachstan endet tragisch