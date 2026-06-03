Direkte Busverbindung von Taschkent nach Issyk-Kul eingerichtet

Mit dem Beginn des Sommers beginnen viele unserer Landsleute darüber nachzudenken, wo sie einen angenehmen und unvergesslichen Urlaub verbringen können. Genau rechtzeitig erreichte wunderbare und äußerst freudige Nachrichten die Sommerurlauber und Touristen! In diesem Jahr, ab dem 8. Juni, werden offiziell regelmäßige direkte Busverbindungen von unserer Hauptstadt Taschkent zum schönen und einzigartigen Issyk-Kul (Tscholpon-Ata) aufgenommen.

Nun haben unsere Landsleute die Möglichkeit, das berühmteste und malerischste Kurortgebiet des benachbarten Kirgisistan sicher und ohne unnötige Umstände in modernen und komfortablen Yutong Bussen zu erreichen.

Fahrplan und Ticketpreise

Für die Sommersaison wurde ein spezieller Fahrplan entwickelt, um einen hochwertigen Service und Transportkomfort für die Fahrgäste zu gewährleisten. Zu Ihrer Information sind die Reisedetails wie folgt:

Abfahrt ab Taschkent: Reisende fahren an geraden Tagen im Juni um 15:00 Uhr vom Hauptbusbahnhof Taschkent in unserer Hauptstadt ab.

Rückfahrten: Die Fahrt von den heilenden Ufern Tscholpon-Atas zurück nach Taschkent erfolgt an ungeraden Tagen im Juni.

Erschwinglicher Fahrpreis: Der Ticketpreis für einen Passagier beträgt nur 365.000 UZS . Das bedeutet sowohl Ersparnis für den Geldbeutel als auch eine angenehme Reise.

Wichtiger Impuls für die Kurortsaison

Die Eröffnung dieser direkten Verbindung erleichtert die Anreise zu den Ufern des Issyk-Kul während der Sommerferien erheblich. Dies stärkt nicht nur die touristischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, sondern bietet Urlaubern auch eine bequeme und wirtschaftliche Möglichkeit, das Ziel ohne zusätzliche Transfers direkt zu erreichen.

Es ist also der perfekte Zeitpunkt, eine Reise zum Issyk-Kul in Ihre Sommerurlaubspläne aufzunehmen!

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