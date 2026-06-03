Verfahren zur Belohnung von Mitarbeitern, die Bestechungsgelder ablehnen, könnte abgeschafft werden

Im System zur Förderung der Integrität von Beamten in Usbekistan bei der Ausübung ihrer Pflichten steht eine wichtige Änderung bevor. Die Antikorruptionsbehörde hat einen speziellen Beschlussentwurf ausgearbeitet, der die Einstellung von Geldprämien für Strafverfolgungsbeamte vorsieht, die Bestechungsgelder ablehnen.

Dieser rechtliche Schritt erfolgte nach scharfer Kritik und weitreichenden Diskussionen in den sozialen Medien. Die breite Öffentlichkeit und Aktivisten betonten stets nachdrücklich, dass die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und die Ablehnung von Bestechungsgeldern keine besondere, zu belohnende Leistung darstellen, sondern die unmittelbare berufliche und verpflichtende Aufgabe jedes Mitarbeiters sind.

Ein neues und modernes Kontrollsystem

Unter Berücksichtigung der öffentlichen Meinung befand die Antikorruptionsbehörde solche Zahlungen für rechtlich und logisch unzweckmäßig. Um eine ungerechtfertigte Verwendung von Haushaltsmitteln zu verhindern, wird das System vollständig digitalisiert.

Elektronische Plattform: Künftig werden die Tätigkeit der Mitarbeiter und ihr Integritätsniveau über ein speziell entwickeltes digitales System überwacht.

Haushaltseinsparungen: Der Verzicht auf die Praxis, gesonderte Mittel für die Ablehnung von Bestechungsgeldern bereitzustellen, schützt die Staatskasse vor überflüssigen Ausgaben.

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