Verfahren zur Belohnung von Mitarbeitern, die Bestechungsgelder ablehnen, könnte abgeschafft werden

·31·Gesellschaft
Verfahren zur Belohnung von Mitarbeitern, die Bestechungsgelder ablehnen, könnte abgeschafft werden

Im System zur Förderung der Integrität von Beamten in Usbekistan bei der Ausübung ihrer Pflichten steht eine wichtige Änderung bevor. Die Antikorruptionsbehörde hat einen speziellen Beschlussentwurf ausgearbeitet, der die Einstellung von Geldprämien für Strafverfolgungsbeamte vorsieht, die Bestechungsgelder ablehnen.

Dieser rechtliche Schritt erfolgte nach scharfer Kritik und weitreichenden Diskussionen in den sozialen Medien. Die breite Öffentlichkeit und Aktivisten betonten stets nachdrücklich, dass die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und die Ablehnung von Bestechungsgeldern keine besondere, zu belohnende Leistung darstellen, sondern die unmittelbare berufliche und verpflichtende Aufgabe jedes Mitarbeiters sind.

Ein neues und modernes Kontrollsystem

Unter Berücksichtigung der öffentlichen Meinung befand die Antikorruptionsbehörde solche Zahlungen für rechtlich und logisch unzweckmäßig. Um eine ungerechtfertigte Verwendung von Haushaltsmitteln zu verhindern, wird das System vollständig digitalisiert.

  • Elektronische Plattform: Künftig werden die Tätigkeit der Mitarbeiter und ihr Integritätsniveau über ein speziell entwickeltes digitales System überwacht.

  • Haushaltseinsparungen: Der Verzicht auf die Praxis, gesonderte Mittel für die Ablehnung von Bestechungsgeldern bereitzustellen, schützt die Staatskasse vor überflüssigen Ausgaben.

Verfolgen Sie die wichtigsten Rechtsreformen und aktuellen Nachrichten in unserem Land auf den Zamin-Seiten!

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Jahongir Otajonov demonstriert die Kunst des Kuhmelkens (Video)Heute, 08:33Direkte Busverbindung von Taschkent nach Issyk-Kul eingerichtetHeute, 07:57Bürgermeister von Taschkent stellt Entwicklungsplan für den Bezirk Uchtepa vorHeute, 07:53Großer Autobetrug in Taschkent aufgedecktHeute, 07:49Milliarden-Som-Veruntreuung im Gaskomplex Shurtan aufgedecktHeute, 07:10Junger Mann stiehlt aus Wohnung in Taschkent, während Eigentümer schliefenHeute, 23:20
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Gesellschaft nachrichten

Wurde das Vorhandensein eines Krokodils im Großen Ferganakanal bestätigt?
„Live-Konzert“ auf der Baustelle: Eine ungewöhnliche Show von Arbeitern erobert das Internet
Ein riesiges Meer mitten in der Wüste Usbekistans versetzt alle in Staunen
Ein „Riesenbaby“ in Qashqadaryo geboren
Ein 2007 geborener Junge heiratete seine Nachbarin
Fahrer schläft ein und verursacht schrecklichen Verkehrsunfall in Samarkand
3200-Dollar-Blumenstrauß sorgt für Diskussionen
Operation einer bekannten Bloggerin in Kasachstan endet tragisch