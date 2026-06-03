Das russische Außenministerium hat fünf britischen Bürgern die Einreise in das Land untersagt. Dies wurde in einer Erklärung des Ministeriums bekannt gegeben.

Laut dem russischen Außenministerium wurde diese Entscheidung als Reaktion auf Londons antirussische Äußerungen, seine Unterstützung für die Ukraine und die Verbreitung von Informationen über Russland, die Moskau als falsch ansieht, getroffen.

Auf die Sanktionsliste wurden die Journalistin der Washington Post, Catherine Belton, der Journalist der britischen Publikation i, Richard Holmes, und Alexander Browder, Autor eines Berichts der Denkfabrik Henry Jackson Society, gesetzt.

Zusätzlich wurde auch Elis Lafer, Geschäftsführerin von Committed to Good, sowie Richard Westbury, Mitbegründer der Chelsea Group, die Einreise nach Russland untersagt.