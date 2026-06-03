Milliarden-Som-Veruntreuung im Gaskomplex Shurtan aufgedeckt

Im Rahmen der laufenden Bemühungen zur Korruptionsbekämpfung und zur Sicherstellung der zweckgebundenen Verwendung von Haushaltsmitteln wurde in unserem Land ein weiterer großer und aufsehenerregender Kriminalfall aufgedeckt. Mitarbeiter der Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft und der Hauptabteilung für Compliance und Antikorruptionskontrolle des Steuerausschusses führten gemeinsam eine Voruntersuchung zu einem äußerst schwerwiegenden Finanzverstoß durch.

Im Zuge dieser Ermittlungen wurde ein massives „Finanzschema“ aufgedeckt, an dem verantwortliche Personen mehrerer staatlicher Organisationen und privater Unternehmen beteiligt waren.

Absprache von Verantwortlichen und ein betrügerisches MwSt.-Schema

Es wurde festgestellt, dass Verantwortliche des Steuerausschusses, der Steuerbehörde der Region Buchara, der Uzbekneftegaz AG sowie der Sh.G. GmbH, des Joint Ventures S.E. GmbH, der A. GmbH und der ständigen Niederlassung des Joint Ventures E.E. GmbH in Usbekistan im Voraus eine kriminelle Vereinbarung trafen und einen kriminellen Plan ausarbeiteten.

Konkret ging es um Dienstleistungen, die im Rahmen des Projekts zur weiteren Erweiterung der Produktionskapazitäten des Gaskomplexes Shurtan erbracht wurden, im Wert von 5,3 Billionen Som, die nach geltendem Recht vollständig von der Mehrwertsteuer (MwSt.) befreit waren. Die Mitglieder der Gruppe nahmen diesen MwSt.-Betrag jedoch rechtswidrig in elektronische Rechnungen auf und erweckten so den Anschein, als seien legitime MwSt.-Mittel im Staatshaushalt vorhanden.

Ausmaß des enormen Schadens für den Haushalt

Die durch diese betrügerischen und rechtswidrigen Handlungen generierten Mittel wurden für folgende Zwecke verwendet:

Künstlich erzeugte Mittel wurden rechtswidrig auf das Bankkonto der A. GmbH zurückerstattet.

Die erheblichen bestehenden Gläubigerschulden des Joint Ventures S.E. GmbH gegenüber dem Staat wurden durch betrügerische Mittel vollständig getilgt (abgeschrieben).

Infolge dieses Schemas wurde offiziell nachgewiesen, dass verantwortliche Personen staatliche und Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 643,2 Milliarden Som, einem außergewöhnlich hohen Betrag, durch Unterschlagung und Veruntreuung veruntreut haben.

Rechtsstaatlichkeit: Strafverfahren eingeleitet

In diesem Fall wurde gegen alle Personen, die sich des Verrats an staatlichen Mitteln und des Finanzbetrugs schuldig gemacht haben, ein Strafverfahren gemäß dem Strafgesetzbuch der Republik Usbekistan eingeleitet, und zwar nach Artikel 167 (Unterschlagung oder Veruntreuung) des Strafgesetzbuchs.

Derzeit laufen strenge Ermittlungen, um alle Einzelheiten des Falls aufzuklären und den dem Staat entstandenen Schaden vollständig zu ersetzen.

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