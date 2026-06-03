Die Führung von Borussia Dortmund hat einen umfangreichen Transferplan ausgearbeitet, um Top-Torschützen Serhou Guirassy zum Verbleib im Verein zu überzeugen. Laut Sport Bild wurde dem Stürmer die Verpflichtung eines hochkarätigen Offensivspielers zugesagt, der seine Effizienz in Zukunft steigern soll. Sportdirektor Ole Book und Geschäftsführer Lars Ricken trafen sich mit dem Spieler, um ihm die künftigen Transferpläne des Clubs vorzustellen. Goal.com berichtet .

Der Vertrag des 30-jährigen guineischen Nationalspielers läuft bis 2028 und enthält eine Ausstiegsklausel von rund 35 Millionen Euro für Top-Clubs. Guirassy denkt schon seit einiger Zeit über einen Wechsel nach. Insbesondere Aziz Yildirim, Kandidat für das Präsidentenamt bei Fenerbahce Istanbul, hatte angekündigt, eine Einigung über die Verpflichtung des ehemaligen VfB-Stuttgart-Stürmers erzielt zu haben, sollte er die Wahl gewinnen.

Ole Book gab keine volle Garantie für Guirassys Verbleib. Seinen Worten zufolge sind die Tore des Spielers entscheidend für die Mannschaft und der Club möchte ihn nicht abgeben, doch bei einem unwiderstehlichen Angebot könnte das Thema neu bewertet werden. Borussia Dortmund setzt zur Finanzierung neuer Transfers auf Erlöse aus dem Verkauf junger Talente wie Joane Gadou, Kauã Prates und Justin Lerma.

Zudem könnte der Transfer von Karim Adeyemi als Finanzierungsquelle für Neuverpflichtungen dienen. Sollte der 24-Jährige seinen Vertrag bis 2027 nicht verlängern, wäre der Club gezwungen, ihn im Sommer zu verkaufen, um einen ablösefreien Abgang zu vermeiden. Wer Guirassy verstärken wird, ist noch unklar, Gerüchte über eine Rückkehr von Jadon Sancho wurden jedoch weitgehend dementiert.