Romelu Lukaku erzielt 90. Tor für Belgien

Die belgische Nationalmannschaft sicherte sich im Rahmen der Vorbereitung auf die WM 2026 einen überzeugenden 2:0-Sieg gegen Kroatien. Im Spiel im Stadion Rujevica in Rijeka wurde der Stürmer des SSC Neapel, Romelu Lukaku, eingewechselt und erzielte sein 90. Länderspieltor, womit er den Erfolg seines Teams besiegelte. Goal.com berichtet .

In der ersten Halbzeit waren die Belgier überlegen. In der 38. Minute eröffnete der Mittelfeldspieler von Aston Villa, Youri Tielemans, den Torreigen. Nach einer gefährlichen Flanke von Jeremy Doku prallte der Ball von den Verteidigern zu Tielemans ab, der die Chance nutzte und die Roten Teufel in Führung brachte.

Das entscheidende Ereignis des Spiels ereignete sich in der Nachspielzeit. Der in der 73. Minute eingewechselte Romelu Lukaku verwertete in der 96. Minute einen Pass von Hans Vanaken und schoss den Ball mit einem harten Schuss an Torhüter Dominik Kotarski vorbei ins Netz. Dieses Tor war der 90. Länderspieltreffer für den erfahrenen Stürmer.

Belgiens Cheftrainer Rudi Garcia lobte nach dem Spiel die Leistung seines Stürmers. „Lukaku ist geboren, um Tore zu schießen. Ich verlange immer mehr von ihm, weil er ein Weltklassespieler ist. Er übte sofort nach seiner Einwechslung Druck auf den Gegner aus und erfüllte seine Aufgabe hervorragend. Alle freuen sich für ihn“, sagte der Trainer.

Garcia zeigte sich zudem zufrieden mit der taktischen Disziplin seiner Mannschaft. Trotz des Drucks der von Luka Modric angeführten kroatischen Nationalmannschaft stand Belgien in der Defensive stabil. Der Trainer betonte, dass die in der Pause vorgenommenen Änderungen das Spiel der Mannschaft stärkten und dem Gegner kaum ernsthafte Chancen ließen.